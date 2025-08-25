戦後80年の節目にあたり“慰霊の旅”を続けておられる天皇皇后両陛下は、9月に長崎への行幸啓を控えられている。ご日程は2泊3日、いまだ療養中でご快復の途上にある雅子皇后が、地方ご訪問で2泊なさるのは6年ぶりだという。が、そこにはやはり不安がつきまとうのだ。

＊＊＊

【実際の写真】ハイセンスなお召し物を上品に着こなし… “慰霊の旅”での「雅子皇后」のファッション集

画期的な長崎への行幸啓

さる1日夜、両陛下と愛子さまは須崎御用邸でのご静養のため、特別列車で伊豆急下田駅に到着された。

「この日は陛下が臨時国会の開会式に臨まれたこともあり、現地へは20時過ぎのご到着となりました。須崎でのご静養は6年ぶりで、両陛下と愛子さまは出迎えた市民らと約30分にわたってご歓談。先月末に発表された津波警報を案じるお声がけもなさっていました」（宮内庁担当記者）

両陛下は4月、日帰りで硫黄島へ行幸啓され、6月には沖縄、広島を相次いでご訪問。9月中旬には長崎へのご訪問が予定されている。

雅子皇后

「長崎では平和公園でのご供花や被爆者養護施設ご訪問と併せ、四大行幸啓の一つである『国民文化祭』の開会式にも出席されるため、2泊3日の日程が組まれています。実は、皇后さまが地方ご訪問で2泊なさるのは2019年11月以来、6年ぶりになります」（同）

当時は御代替わりの一連の行事である伊勢神宮や神武天皇陵ご参拝のため、両陛下は三重、奈良・京都に各2泊3日のスケジュールで行幸啓された。両陛下の主たる地方ご訪問である前出の四大行幸啓とは、

「国民文化祭のほか『全国植樹祭』『国民スポーツ大会』『全国豊かな海づくり大会』を指します。コロナ禍もあり、令和に入ってからはオンラインや1泊の行幸啓が続いていました」（同）

ちなみに、6年前のご参拝以前に雅子皇后が2泊なさったのは07年10月、徳島での国民文化祭までさかのぼるというから、今回は“画期的”ともいえよう。

「ご体調の波は現在も激しい」

それでも、さる宮内庁関係者が言うには、

「実際の長崎のご日程は、皇后さまのご体調に配慮して緩やかなスケジュールとなっている。いわば試験的な段階でもあり、無事にお務めになれば自信につながることでしょうが、いかんせんご体調の波は現在も激しく、翌日のコンディションも読めないといった状態。今後のお出ましで2泊3日のスタイルが定着するかと言われれば、心もとない限りです」

さらに続けて、

「1泊ではどうしても“駆け足”の日程になってしまいます。従ってご訪問先の都道府県は、少しでも長く滞在され、多くの場所をご覧になっていただきたいと願っている。長崎で2泊のご訪問が実現すれば、各地ともこれに倣いたいと思うでしょう。そこは皇后さまのご負担にならないよう、適切に調整するのがわれわれの役目なのですが……」

当の雅子皇后にとって“連泊のプレッシャー”が生じてしまうのであれば元も子もない。5月には、ご体調不良で埼玉での全国植樹祭を直前にキャンセルなさったこともあった。精神科医の片田珠美氏が言う。

「こうした一つのつまずきによって自己肯定感が低下し、ご体調に影響を与える可能性はあります。今度の2泊3日のご訪問がうまくいけば大きな成功体験になりますが、そもそも御所でお過ごしになるのと、地方でホテルに滞在なさるのとでは、お感じになるストレスが全く異なります。すべてのご訪問先の要望に応えようとなさらず、時にはお断りになることも必要なのではないでしょうか」

試行錯誤は、なお続く。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載