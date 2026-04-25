衆参両院は4月15日、安定的な皇位継承に関する全党派による全体会議を約1年ぶりに開催した。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは「この会議には根本的な問題がある。本来の課題である『安定的な皇位継承』を先送りしているために、多くの国民が望んでいる『女性天皇』の議論が除外されている。このままでは、現在の天皇家に流れる高貴な気風は次代に受け継がれることはない」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメー