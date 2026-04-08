2026年4月6日、復興状況を視察するため、新幹線で福島県に入られた天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。愛子さまにとって、初めての福島県訪問で、1泊2日の日程で滞在された。【写真】愛子さまのネイビーのセットアップ全身姿を見る。供花されるご一家の姿なども。15年前の東日本大震災で、原子力事故を起こした東京電力福島第1原発がある双葉町を訪問されたご一家。「東日本大震災・原子力災害伝承館」で、津波の犠牲者らを追悼