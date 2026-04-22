4月17日、赤坂御苑で行われた春の園遊会。祝いの場にふさわしい、晴天に恵まれ、会場には、元プロ野球選手の王貞治氏や声優の野沢雅子さんら各界の功労者ら1400人以上の方が出席した。【雅子さま】「自然な流れが素敵」と話題になった、村瀬選手のマイクの風防を拾われる雅子さま秋篠宮ご夫妻が“拾い物競争”をされる一幕も「今春の園遊会では、皇族方は洋装でお出ましになられ、赤坂御所が華やかな雰囲気に彩られました。今回