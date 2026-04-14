被災地訪問"前日キャンセル"から約2週間。天皇ご一家は満を持して、東北の地に足を運ばれた。苦境に立ち向かってきた被災地の人々は、プリンセスを熱狂の渦で迎え入れ──愛子さまが被災地にもたらしたもの、そしてその双肩にかかる期待と希望とは。【前後編の前編】 【写真】桜色のジャケットを着て、福島県を回られる愛子さま。他、紺色リンクコーデで福島県を訪問された天皇ご一家なども福島県富岡町の桜の名所「夜の