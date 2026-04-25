こよみは4月だけど、「五月晴れ」と言ってしまいたい、そんなお天気に恵まれた17日の昼下がり、春秋恒例の園遊会が赤坂御苑で始まった。参加者が歓談する中、皇后陛下のお心遣いが光るワンシーンが……。＊＊＊【実際の写真】「雅子さま」が膝を曲げて、地面に手をついて…驚きのワンシーン招待者の“目玉”天皇皇后両陛下がご主催の園遊会。政官の要人に加え時々の各界の功績者、約1700人が招かれて皇族方との交歓が行わ