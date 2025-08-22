¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂç¤­¤¯½³¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¿ØÃÏ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍ­¸ú¤À¡£¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯¤Ï¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤â°ì¼ï¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¡¢ºòµ¨¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤«¤éÁÇÁá¤¯¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£

º£²Æ¡¢¤½¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÀï½Ñ¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÏÄÌ¾ï¡¢Ì£Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃ»¤¯¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤­¤¯½³¤ê½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤¬µÞÂ®¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

ÁÀ¤¤¤Ï¡¢Å¨¿Ø¥³¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¶á¤¯¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ëÂÎÀ©¤òÍÆ°×¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤À¡£¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤ÐÂ¨ºÂ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¤â²ó¼ý¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀï½Ñ¤Î¿Ê²½¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤À¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£

¤³¤ÎÀï½Ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ºòµ¨¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¤³¤ÎÀï½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì»Ï¤á¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³«ËëÀï¤Ç44²ó¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡Ê¥ê¥¹¥¿¡¼¥È´Þ¤à¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¦¤Á¼Â¤Ë31²ó¡¢Ìó7³ä¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤³¤Î¤ä¤êÊý¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥¦¥ë¥Ö¥º¡¢¥ê¡¼¥º¤Î4¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀï½Ñ¤òÌÏÊï¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£

¤³¤Î·¹¸þ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢ÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤ÊÀï½Ñ¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£