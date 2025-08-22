エゼ逃したトッテナム、狙いを日本代表MF南野拓実の同僚に変更か モナコの“若きスター”アクリウシェに興味
日本代表MF南野拓実の同僚は今夏ステップアップが期待されている。
『The Telegraph』のマット・ロウ氏によると、トッテナム・ホットスパーは現在、モナコに所属する23歳のU-23フランス代表MFマグネス・アクリウシェの獲得に動いているという。
モナコの下部組織出身であるアクリウシェは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算97試合に出場。昨季もリーグ戦27試合に先発出場し、5ゴール10アシストと23歳ながら絶対的な主力選手として活躍している。
モナコでは圧巻の活躍を見せたアクリウシェだが果たして今夏の移籍市場でクラブを去るのだろうか。
[速報] #アクリウシェ のゴールでモナコ先制！
#UEFAチャンピオンズリーグ 第1節#モナコ vs #バルセロナ
ボールを受けたアクリウシェが
エリア内に切り込みネットを揺らす！
