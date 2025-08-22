Trifong製 目出し帽 赤

Amazonにて開催中の「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にサバイバルゲーム用の衣類が追加された。

セールでは、サバイバルゲームで装備するTrifong製の目出し帽やLudus Felix製のアフガンストールがラインナップ。カラーやデザインの異なる各種が期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Trifong製 目出し帽

ニット素材の全頭マスク。3ホールで、顔全体をカバーして保護しながら、口部には穴を残し呼吸しやすくなっている。黒、白、赤など様々な色がラインナップ。

黒

白

ワインレッド

ピンク

Ludus Felix製アフガンストール

綿100%のアフガンストール（シュマグ）。110×110cmの正方形で大判なので、アレンジ次第でいろんな巻き方・使い方が楽しめる。サバイバルゲームで、目の部分だけ出して巻くシュマグ巻きにすれば、フェイスマスク代わりになる。

キャメル

グリーン

ブラック