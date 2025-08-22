【Amazonファッションセール】秋～冬のサバゲー装備にぴったりな目出し帽&アフガンストールがお買い得【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
Trifong製 目出し帽 赤
Amazonにて開催中の「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にサバイバルゲーム用の衣類が追加された。
セールでは、サバイバルゲームで装備するTrifong製の目出し帽やLudus Felix製のアフガンストールがラインナップ。カラーやデザインの異なる各種が期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Trifong製 目出し帽
ニット素材の全頭マスク。3ホールで、顔全体をカバーして保護しながら、口部には穴を残し呼吸しやすくなっている。黒、白、赤など様々な色がラインナップ。
黒
白
ワインレッド
ピンク
Ludus Felix製アフガンストール
綿100%のアフガンストール（シュマグ）。110×110cmの正方形で大判なので、アレンジ次第でいろんな巻き方・使い方が楽しめる。サバイバルゲームで、目の部分だけ出して巻くシュマグ巻きにすれば、フェイスマスク代わりになる。
キャメル
グリーン
ブラック