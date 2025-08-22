クロアチアのフリーダイバーが、水中で２９分３秒間も息を止め、ギネス世界記録を更新した。

米国の科学技術専門誌「ポピュラーメカニクス（Ｐｏｐｕｌａｒ Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ）」は現地時間２０日、「クロアチアのフリーダイバー、ヴィトミル・マリチッチさんが２９分３秒という記録を樹立し、水中息止めの世界新記録を達成した」と報じた。この記録は、ハンドウイルカ（鼻の短いイルカ）が持つ最大の息止め時間の２倍に達し、アザラシと並ぶレベルだという。

今回マリチッチさんが樹立した記録は、同じくクロアチア出身のブディミール・ショバットさんが２０２１年に記録した２４分３７秒を約５分も上回るものだ。

マリチッチさんは６月１４日、深さ３メートルのホテルプールの底で、背中をつけて仰向けになり、両手を頭の後ろに置いたまま２９分３秒を耐え抜いた。当日は観客約１００人と５人の公式審判が立ち会ったという。息止め後、マリチッチさんは「２０分を過ぎたあたりから、すべてが楽になった。横隔膜のけいれんでつらかったが、あきらめなかった。チーム、家族、友達からの応援のおかげで達成できた」と感想を語った。

同誌は、「呼吸は地球上の生物にとって最も自然な行為であり、人間は生涯に６億回以上呼吸する。しかし、「アプネイスト」と呼ばれるフリーダイバーの一部は、心と身体を鍛え、この直感的な呼吸行為を制御し、一般人の限界である３０〜９０秒の息止めをはるかに超える」と説明した。

マリチッチさんは今回の挑戦前に１０分間、純粋な酸素を吸入し、血液中の窒素を除去し、酸素濃度を最大限に高める「脱窒素化」の過程を経たという。これにより、血中酸素濃度を通常の５倍まで引き上げた。なお、酸素タンクの補助なしでの息止め記録は１０分８秒だ。専門家は「マリチッチさんの記録は数年にもわたる訓練の成果であり、一般人が決して真似してはいけない」と警告している。