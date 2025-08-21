移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、クリスタル・パレスのエベレチ・エゼのアーセナル行きを自身の代名詞である「HERE WE GO」とともに伝えた。



クラブ、個人間での合意が取れ、移籍金は6000万ポンド、日本円にして約118億円を超えるものになるようだ。



以前まではトッテナムがエゼに対し、強い関心を持っていたが、同じノースロンドンのアーセナルがこの移籍をかっさらうことになった。





トッテナムはジェイムズ・マディソン、デヤン・クルゼフスキの負傷により、新たなアタッカーを探していた。エゼ獲得が難しくなり、他のターゲットに目を向けることになるだろう。ロマーノ氏はエゼの「HERE WE GO」後に、トッテナムの移籍について言及。以前から報じられているマンチェスター・シティのサビーニョ獲得の可能性はまだ消えていないようだ。ただ、シティとしてはCEOのフェラン・ソリアーノ氏が、サビーニョがチェルシーへ移籍して大ブレイクを果たしたコール・パーマーの二の舞になることを恐れており、売却には消極的となっている。シティはサビーニョを売却した際はレアル・マドリードのロドリゴ獲得に動くといわれており、今夏この玉突き移籍は実現することになるのだろうか。