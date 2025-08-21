¥Óー¥ë¤¬¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤ÎÁêËÀ¥¦¥©ー¥ë¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤À¡×
¡¡8·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤¬34ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥±¥ó¥¿¥Ã¥ーÂç³Ø½Ð¿È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¡ÊPG¡Ë¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆNBAÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á95¥¥í¤Î¥¦¥©ー¥ë¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÎÌ»º¤·¡¢2016－17¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ëÊ¿¶Ñ23.1ÆÀÅÀ10.7¥¢¥·¥¹¥È2.0¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡NBA¥¥ã¥ê¥¢11¥·ー¥º¥ó¤Ç¥¦¥£¥¶ー¥º¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë5ÅÙ¡¢¥ªー¥ëNBA¥Áー¥à¤È¥ªー¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Áー¥à¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÙÁª½Ð¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»647»î¹ç¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢Ê¿¶Ñ34.9Ê¬18.7ÆÀÅÀ4.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8.9¥¢¥·¥¹¥È1.6¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤Î2019Ç¯1·î¤Ëº¸¤«¤«¤È¤Ë¤¢¤ëìû¹üÛù¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¤Ã¤¤ç¤¯¡Ë¤Î½¤Éü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡¢Íâ2·î¤Ëº¸Â¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÉôÊ¬ÃÇÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¤³¤¦¤·¤¿¥±¥¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2022－23¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤ËNBA¤Ç¤Ï¥×¥ìー¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥êー¡¦¥Óー¥ë¡Ê¸½¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤¬¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ØÅê¹Æ¡£8¥·ー¥º¥ó¡Ê¼ÂÆ¯¤Ï7¥·ー¥º¥ó¡Ë¤ò¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿ÁêËÀ¤Ø¤³¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖNBA¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¥Ö¥é¥¶ー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¤è¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ß¥êー¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤â¥¨¥êー¥È¤«¤Ä»ÙÇÛÅª¤Ç¡¢¥²ー¥à¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Î1¿Í¡£ËÍ¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥Ö¥é¥¶ー¡ª¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡PG¤Î¥¦¥©ー¥ë¤È¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¤Î¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¶ー¥º¤ÇÆÀÅÀ¸»¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥È¥Ç¥å¥ª¡£2014¡¢2015¡¢2017¡¢2018Ç¯¤Ë¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ2018Ç¯¤ò½ü¤¯3Ç¯´Ö¤Ç¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¿Ê½Ð¡£ÆÃ¤Ë2017Ç¯¤Ï¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¥¦¥©ー¥ë¤¬Âè6Àï½ªÈ×¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÊü¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ½ªÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥¦¥©ー¥ë¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»5282¥¢¥·¥¹¥È¤È976¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾å1°Ì¡¢¥Óー¥ë¤ÏÄÌ»»1Ëü5391ÆÀÅÀ¤È772¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÇÆ±2°Ì¡¢2972¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆ±3°Ì¤È¡¢µåÃÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Î¾Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆNBA¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥£¥¶ー¥º¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¦¥©ー¥ë¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¡ª