¥È¥ë¥³¤Î¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤¬ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤Ç¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ËÂÐ¤·¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥Ù¥¸¥¯¥¿¥·¥å¤¬¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»æ¡Ö¥ì¥¥Ã¥×¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î·ë²Ì¤Ç2Éô¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨1Éô¤Ç11¥´¡¼¥ë¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢2028Ç¯6·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæÂ¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥¸¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î20Æü¤Ë¥é¥ó¥¹¤Ø1500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï23Ç¯¤ËÃæÂ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¶â³Û¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2Éô¹ß³Ê¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£²Æ¤ÇºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬½çÄ´¤È¸À¤¤Æñ¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¥È¥ë¥³¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¾õ¶·¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë