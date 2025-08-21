マリナーズ戦で45号3ラン

【MLB】フィリーズ 11ー2 マリナーズ （日本時間21日・フィラデルフィア）

“一騎打ち”の本塁打王争いにファンが熱狂している。フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が、20日（日本時間21日）に行われた本拠地でのマリナーズ戦で45号2ラン。この一発で、同日試合前のドジャースの大谷翔平投手を抜き、ナ・リーグ本塁打王争いで単独トップに再浮上した。ファンも「また大谷翔平を超えた」「シュワーバー止まらねぇな！」と注目している。

シュワーバーは「2番・指名打者」で出場。7点リードで迎えた8回2死一塁で、139キロのスライダーを引っ張り、右翼スタンドへ運んだ。この日は初回に犠飛、7回には2点適時打を放ち3安打5打点。直近6試合で8安打3本塁打11打点と状態は上昇傾向にある。

大谷との本塁打王争いも熾烈を極める。シュワーバーは4日（日本時間5日）のオリオールズ戦で39号を放ち大谷を抜いたが、大谷も9日（同10）のブルージェイズ戦から12日（同13日）のエンゼルス戦で4戦連発で43号まで伸ばしトップに浮上。しかし、ライバルも負けじと15日（同16日）のナショナルズ戦で43号3ラン。19日（同20日）は、両者ともに44号を放っていた。

ドジャースはこの日、敵地でのロッキーズ戦で大谷が先発マウンドに上がる予定だが、試合前に届いた報せにSNSには「また打ったのかい」「最終打席でなんてこった」「本塁打王争い、ますます激化。目が離せない」「昨日の大谷さんのHRの5倍くらいの滞空時間」「今日、大谷さんも打つかな？打ったらリアル二刀流HRか」などのコメントが寄せられた。

また、デーブ・ロバーツ監督は21日（同22日）のロッキーズ戦、大谷は休養日にすることを明言しており、「せっかくのクアーズフィールドなのに明日出場しないのはほんと痛いわ」と欠場が本塁打王争いに影響を及ぼさないか気にかけるファンもいた。（Full-Count編集部）