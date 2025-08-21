〈「ホークスを選んだ最大の理由は、お金じゃない」松坂大輔が日本復帰時に古巣だったライオンズの“仇敵”を選んだワケ〉から続く

「平成の怪物」、松坂大輔。横浜高校で甲子園を春夏連覇した彼は、3球団競合の末に西武ライオンズへ入団した。

【貴重画像】怪物と呼ばれつつ、まだあどけなさも残る「高校時代」や、高卒ルーキーらしく線が細い「プロ1年目」の松坂大輔をじっくり見る

しかし、周囲の期待とは裏腹にオープン戦では打たれ続け、監督から「いい加減にしろ」と怒られたという。ベースボールジャーナリスト・石田雄太氏の著書『松坂大輔 怪物秘録』から一部抜粋し、お届けする。（全3回の1回目／続きを読む）



鳴り物入りでプロ野球選手となった松坂だったが、オープン戦では成績がふるわず、監督に怒られたこともあった ©文藝春秋

◆◆◆

プロのキャンプでまず驚いたのは、一軍の投手陣の質の高さでした。西口（文也）さん、（石井）貴さん、デニーさん、森慎二さんの投げるまっすぐは速いし、変化球はキレるし……一緒に投げていてすごく楽しかったんです。高校のときは自分より速い球を投げるピッチャーを見たことなかったし、そもそも他の人が投げる150kmを間近で見たことがなかった。

それだけのレベルのピッチャーが揃うブルペンで投げたこともなかったので、新鮮でした。自分と比べるとか、気圧されるような感じはまったくなく、こういうメンバーと一緒に投げられることがすごく楽しかったんです。

慎二さんもデニーさんも、もちろん貴さんの球も速かったんですが、僕がもっとも速いと感じたのは西口さんのまっすぐでした。スピードガンで測れば他のピッチャーのほうが速かったのかもしれませんが、西口さんのまっすぐは質が違うんです。

ブルペンで後ろや真横から見ていたんですが、リリースポイントが前なんですよね。どうすればああいう投げ方ができるのかと思って、西口さんの投げ方をずいぶんマネしてみました。下半身の使い方、動かし方、軸足の使い方、左足をステップするときの内側に絞る感じも……でも、いろいろやってみて、僕には無理だなと思いました（苦笑）。

じつは西口さんも僕も身体、めちゃくちゃ硬いんです。でも、西口さんは内旋の動きに関してだけはめちゃくちゃ柔らかい。もしかしたら、僕とは身体の硬さの質が違っていたのかもしれませんね。

松坂大輔が「これがエースなんだ」と感動した先輩投手

開幕投手ですか？ テレビに出たとき、言わされましたね。ベテランの女性アナウンサーに「思い切って言ってみたらどうですか」なんて言われて、さすがにこれは言って大丈夫なんだろうかと思った記憶があります。次の日、「よくあんなこと言ったな」って、みんなにめっちゃ、イジられましたよ。

だって開幕投手は西口さんに決まってますからね。ただあの年、西口さんもオープン戦の結果はよくなかったんです。甲子園のタイガース戦でメッタ打ちを喰らったあと、東尾さんにものすごい剣幕で怒られてるところをたまたま見ちゃいました。オープン戦とはいえこんなに打たれて大丈夫なのかなって、僕も思っていたほどです。まぁ、僕だってオープン戦ではさんざん打たれていたのにね（笑）。

それでも西口さんには開幕戦で投げる自覚はあったと思います。だって、ライオンズのエースは西口さんですから……あの人は本当にブレないし、いつも変わらない。実際、開幕戦で先発して、サラッとホークスを相手に完封したんですよ。あれにはビックリしたし、感動しましたね。これがエースなんだと思い知らされました。

僕はといえば開幕どころか、オープン戦で結果を出せずにいました。周りからは悩んでいるとか言われていたみたいですが、不安を感じたことはありません。僕、部屋が散らかっていても何がどこにあるのかはわかっているタイプなので、オープン戦でも自分の状況は把握していました。

実際、ジャイアンツ戦で打たれた後（3月20日、仁志敏久、後藤孝志に連続ホームラン）も「舐めすぎました」と言いましたからね（笑）。打たれるとわかっていて投げたと、今でも言い切れます。ホームランを打たれたのはどれも「ここへ投げたら打たれるかな」と思って試した球でした。たとえばボール球が2つ先行した場面で緩いまっすぐを内角へ投げたらカウントを取れるかなとか……生意気ですけど、プロの実力がどういうものなのかを感じたい、知りたいと思っていたんです。

打たれ過ぎて監督から「お前、いい加減にしろ」と言われた

オープン戦で相手の実力を測ろうなんて時期的に早すぎると思われるかもしれませんが、それでも実力のあるバッターのすごさはオープン戦でもわかります。だからこそ、打たれながらでもいろいろ試そうと思っていましたし、逆に抑えにいこうと思えば抑えられました。

ただ、オープン戦の最後の登板となったベイスターズとの試合前、東尾さんにまあまあの強い口調で「お前、いい加減にしろ」と言われた記憶があります。「このままじゃ、ローテーションに入れられない、入れても周りが納得しない」って。「だから次のベイスターズ戦は絶対に結果を出せ」と言われました。たぶん、僕がいろいろ試していたことが東尾さんにはバレていたんでしょう。経験のある選手がオープン戦を試す場に使うのならともかく、プロ1年目の小僧がそれをやっていたんですからね。

僕もさすがに最後のオープン戦では結果を出さなきゃと思いました。ただ、「ハイ、わかりました、結果を出します」と言って出せるような簡単な世界じゃないことはわかっていたつもりです。いいボールを投げられてるからといって、いい結果が出るわけじゃない。それでもいいボールを投げる自信だけはありました。それが結果に結びつくかどうかがわからなかった。

試合前、上重（聡、PL学園〜立教大）と電話で話していて、「次、結果出さないとヤバいんだよね」と言ったことを覚えています。やっぱり追い詰められていたんでしょうね。そういう意味では、あのピッチングでプロでもやれることは示せたと思います（3月28日のベイスターズ戦、6回を投げて被安打2、失点1、6連続を含む11奪三振）。

打たせまいと思って投げたボールではすべて抑えられたし……あっ、でも鈴木尚典さんにホームランを打たれたスライダーだけは、本気で三振を取りにいった球でした（笑）。

怪物ルーキーの心を動かした「2人の大投手」

じつはデビュー直前、僕、桑田さんに会いに行ってるんです。ビデオでフォームをチェックしてもらって、アドバイスをもらいました。確か、ヒザの割れを指摘されたんじゃなかったかな。僕、左ヒザが割れることがあって、そうならないよう内に内に、という意識が強くなるあまり、インステップすることがあったんです。

もともとはインステップするような投げ方じゃなかったので、左ヒザのことを意識しすぎると踏み出すポイントがずれて、体勢が崩れてしまう。でも桑田さんは、インステップなんて関係ない、気にすることなく思い切り投げればいい、と言ってくれました。「1年目はがむしゃらにやること、そうすれば自分の力が見えてくる」という言葉もよく覚えています。

もうひとつ、ブルペンで東尾さんに言ってもらった言葉も忘れられません。東尾さんは「ミットを突き抜けるイメージを持て」ということを言ってくれました。「大輔はキャッチャーミットまでで終わってる」と言われて、なるほどな、と思いました。

それは東尾さんの言葉の中でも、とくに強く印象に残っています。僕は現役を辞めるまでずっと、そういうストレートを投げなきゃいけないと、そのイメージを持ち続けてきました。あの言葉を聞いていなかったら、プロ初登板のときの片岡（篤史）さんから三振を奪った、ああいう球は投げられなかったかもしれません。

〈「イチローさんのことは見ていなかった」高卒1年目で“天才打者”を完璧に抑えた「松坂大輔」が語る“イチロー攻略法”〉へ続く

（石田 雄太／Number Books）