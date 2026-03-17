選抜2026注目の逸材（投手編）３月19日に阪神甲子園球場で開幕する第98回選抜高校野球大会（センバツ）。今大会は菰田陽生（山梨学院）、織田翔希（横浜）、末吉良丞（沖縄尚学）の「BIG３」が揃い踏みするなど、好素材が目白押しだ。投手編・野手編に分けて、今大会の注目選手を紹介していこう。山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生photo by Ryuki Matsuhashi菰田陽生（山梨学院３年／194センチ・102キロ／右投右打）マウン