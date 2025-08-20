「今から晩夏まで」なに着る！？→【無印良品コーデ】が大正解かもーーーッ！

暑さが残る今の時期から少しずつ秋の気配が漂う晩夏まで、なにを着ればいいか迷った時に頼りになるのが、シンプルで着回し力優秀な【無印良品】のアイテム。暑い日も快適に着られて、色味で秋の先取りもできそう。今回は、きれいめカジュアルが得意な無印良品スタッフさんの、季節をつなぐオシャレコーデを紹介します。

Tシャツコーデに飽きてきたらコレ

ゆったりめのTシャツ × タックパンツはこの夏のトレンドですが、気付けば毎日同じようなコーデで飽きてきた……なんてことも。そんなときにおすすめなのが、Tシャツ感覚でサラッと着られる、クルーネックのブラウスです。トップスをブラウスに変えるだけで、きちんと感がアップ。さらにチェック柄なら、ほんのりと秋を先取りした雰囲気に。人気のタックパンツは、トップスを変えてまだまだ使えそうです。

ニットのセットアップでこなれ感アップ

通気性のよいサマーニットのトップス & スカートのセットアップコーデ。サマーニットでもスモーキーなカラーを選べば、秋まで活躍しそう。上下を同色でまとめれば一気にこなれ感がアップします。小物をブラックでまとめて、シックな大人コーデの完成です。

シャツのボタンを留めて表情をチェンジ

ショート丈の半袖シャツは、ボタンの留め外しで表情が変わる便利なアイテム。真夏の暑い日はキャミソールの上にガバッと羽織ってリゾート風に着こなすのもよさそう。秋が近づいてきたら、あえてボタンを上までしっかり留めてみて。クラシック感が醸し出されて、イージーパンツ合わせでもきちんとした雰囲気に。

黒ジャケットで冷房対策しながら秋感をプラス

軽やかな薄手のジャケットは、クーラーが効きすぎる室内での寒さ対策にぴったり。暑いときは脱いでコンパクトに持ち運べそうです。人気のくすみカラーやシアー素材の上着もよいですが、秋を意識し始めるタイミングなら落ち着いた色がおすすめ。ブラックのジャケットなら、いつものリラクシーなコーデにモードな秋感をもたらしてくれそうです。

