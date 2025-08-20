³ÚÅ·¡¢µÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤Ø¼ÍÄø·÷Æâ¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉÑÈË¤ËÊÑ¤ï¤ë´ÆÆÄÌäÂê...»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤Ï¤É¤¦¤«
¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¤¬2025Ç¯8·î19Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç4¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢£³°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á£²¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
Å°Äì¤·¤¿¶¥Áè¼çµÁ¤Ç¼ã¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤
ºÇ²¼°Ì¡¦¥í¥Ã¥ÆÁê¼ê¤ËÇ´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡££±ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë9²ó£²»à»°ÎÝ¤«¤éÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ÅÏî´²ÂÌÀ¤¬£±»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Çº¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡££·¿Í¤Î·ÑÅêºö¤Ç£´²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
°ì»þ¤Ï¼Ú¶â¤¬º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î7¤Ë¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤¬¡¢1¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼çÎÏ¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¡£
º£µ¨ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¡¢ºòÇ¯Á´143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ32ÅðÎÝ¤È¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾®¶¿ÍµºÈ¡¢¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÃ¤¸Ê¤¬ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à¤È¡¢»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¹ß³Ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
Å°Äì¤·¤¿¶¥Áè¼çµÁ¤Ç¼ã¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¡£Â¼ÎÓ°ìµ±¤¬¥ê¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.311¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÃæÅçÂçÊå¡¢¹õÀî»ËÍÛ¡¢½¡»³ÎÝ¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹¾ÉÒ¹¸Á°´ÆÆÄ¤Ï·ÀÌóÅÓÃæ¤Ç¤Î²òÇ¤
º£½µËö¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òËÜµòÃÏ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡£µÕÅ¾¤Ç¤ÎCS¿Ê½Ð¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Îµî½¢¤À¡£
³ÚÅ·¤Ï19Ç¯°Ê¹ß¤Ë´ÆÆÄ¤¬ÉÑÈË¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î19Ç¯¤Ë3°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ê¿ÀÐÍÎ²ð¸µ´ÆÆÄ¤Ï1Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£Íâ20Ç¯¤â»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤¬£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢21Ç¯¤«¤éÀÐ°æ°ìµ×¸µ´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦³ÚÅ·GM¡Ë¤¬3Ç¯´Ö¤Ä¤È¤á¡¢ºòÇ¯¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ë2Ç¯·ÀÌó¤Ç½¢Ç¤¤·¤¿º£¹¾ÉÒ¹¸Á°´ÆÆÄ¤Ï¸òÎ®Àï¤ÇµåÃÄ½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢4°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤È·ÀÌóÅÓÃæ¤ÇÅÅ·â²òÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡¢¼ã¼ê¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿´ÆÆÄ¸òÂå¤È¤Ê¤ì¤Ð¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â·ÀÌó±äÄ¹¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
³ÚÅ·¤ÏºòÇ¯¤âCSÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î²¼½Ü¤«¤é8Ï¢ÇÔ¤È¼ºÂ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏCS¿Ê½Ð¤·¤ÆÅÎ¤ÎÅÔ¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÊÃæÄ®¸²¸ã¡Ë