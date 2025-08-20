2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。社会部門の第3位は、こちら！（初公開日 2024/12/22）。

女性競輪「ガールズケイリン」の選手として活躍する日野未来（31）さん。グラビアアイドルから競輪選手へと転身した異端児だ。競輪選手になってからの苦労や、バストを取りたいと思ったというエピソード、さらに今後の夢まで聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



日野未来さん ©佐藤亘／文藝春秋

「おっぱいが邪魔」グラビア時代と今の体型の違い

ーー練習法や自転車の部品を変えたことに結果が伴ってきたのはいつ頃ですか。

日野 22年ぐらいに、結構ガラッと変わりました。コロナ禍に考える時間が多くなっちゃったじゃないですか。外に出られなくなって。その時にすごく集中しました。

食生活も変えました。以前はトレーニング後に帰って用意するのが面倒臭くて、ガストにジョリーパスタ、ココスと外食三昧だったんです。でもコロナ禍になって、一から食生活を変えてみようと思って。アスリートフードの本を見て、乳製品とか野菜とか、タンパク質とか、全部バランスよく摂取する順番とかも考えるようにしました。そうするとめっちゃ元気になりました。

ーー現在は普段、どんな練習をされているんですか。

日野 （取材した日は）朝7時から昼12時までずっと競輪場でバイクに引っ張ってもらって走っていました。そこにプラスして午後4〜6時まで練習する日もあります。食事は一日に大体3000から4000キロカロリーぐらいはとります。トレーニング直後は、もうきつくて食べられないみたいになっちゃうんですけど。

ーーグラビア時代とは体型もずいぶん変わったのではないですか？

日野 グラビアアイドルのときはマネージャーに「48キロをキープしろ」と言われてました。でも実際は52〜53キロとかになっちゃってました。選手を目指すとなって、とりあえず肉体を作るために食べろと言われて74キロまで増えて、頑張ってトレーニングをして絞って、今は64キロがベスト体重です。

体形で言えば自転車で漕ぐとき、おっぱいがめっちゃ邪魔なんです。この間、バイクに引っ張ってもらっての練習をしたんですけど、おっぱいと太ももがぶつかって体が揺れてサングラスが飛んでいっちゃったことがあって。グラビアのときよりはサイズはちっちゃくなりましたけど、邪魔ですね。いらないと思って整形でおっぱいをとろうと考えたこともありました。

ーー以前、女子競輪の選手を取材した際、ジーパンが入らないと聞きました。

日野 ジーパンははけないですね。スキニーのジーンズはふくらはぎで引っかかっちゃうので。オーダーメイドで作る人もいるんですけど、私は面倒臭いのでやってません。ズボンもふくらはぎは引っかかるけど、ウエストは緩かったりするので変なバランスになっちゃうんです。なのでスカートが多めですね。

「何が何でも車券の中に入りたい」が選手人生のモットー

ーーいろいろな努力を重ねて、今は成績も上がっています。今年通算100勝を達成しました。

日野 1番人気、2番人気になることがすごい増えてきて、今の方がプレッシャーを感じます。一番お金が賭けられているわけなので。

ーー日野さんは3着までに入る3連対率が高い。

日野 何が何でも車券の中に入りたいというのが、私の選手人生のモットーなので。そこを目標としてやっています。

ーー8月のファン投票上位者が集う「女子オールスター競輪」では投票で2位に入りました。

日野 選ばれて嬉しかったです。2位に選んでもらった理由は分からないですけど、やっぱり賭けて後悔させない選手というか、お金を賭けてもらって「この子頑張っているな」と思ってほしいなと考えているので。そう思ってくれているファンが増えてくれたのかなって思います。

ーーガールズケイリンでは2023年からユニフォームの色の基調をピンクから黒に変更したりと、選手のイメージをアイドルからアスリートへと打ち出しています。日野さん自身はどう考えていますか。

日野 あまりキャピキャピしないアスリート的なイメージに改革していますね。アイドル的な売り方をされるのが嫌な選手もいますし、一つのスポーツとしてのガールズケイリンになれば嬉しいなと思っています。私個人としてはアイドル的な魅せ方が好きなので、そういう風にPRしてガールズケイリンのファンを増やしていって、ガールズケイリン自体にはスポーティなイメージを持ってもらえれば。

ーー日野さんはガールズケイリンのイベントに呼ばれるのはもちろん、最近では競馬などの番組にも呼ばれています。

日野 今年1年の間で成績が良くなって、大きいレースに出られるようになったこともあって、地方競馬の番組などのオファーが来るようになったんです。私が地方競馬に賭けているよとSNSで発信していたら、地方競馬のファンの方が「初めて競輪を買ってみたよ」と入ってくれたことがあって。私をきっかけにガールズケイリンにハマってくれる人がいるのは嬉しいですし、やりがいを感じてます。

ーー最近、Xはケイリンよりも競馬の投稿の方が多いです（笑）。

日野 私も競馬界に投資するし、競馬界の人は競輪に来てほしいなって思ってます。プライベートでも全国の競馬場を巡っています。競輪のレースが終わったら、行った土地の競馬場に行って賭けているんです。

やっぱりギャンブルで賭ける人の気持ちが一番分かってこその自分なので。ギャンブルで負けて悔しいとかを自分がわかってないと選手で頑張れないんです。ただ「今日もレース走るか」じゃなくて「今あの人の100円が私にかかっている。だから頑張って走る。一個でも、1着を」って思っているので。

「選手をやった後は馬主になりたい」

ーー今後の夢についても教えてください。

日野 選手でいる間は年末にあるガールズグランプリに出場し、優勝するのが目標です。今、選手として生き残っているのが不思議なぐらいで、グランプリに出場するためにはもっともっと努力をしないといけないなと思います。

ここまでやり切ったって思うぐらい選手をやった後は、馬主になって地方競馬に走らせたいなと思っています。ばんえい競馬の馬を持ちたいんです。

ーーばんえい競馬ですか。

日野 レースで優勝できたので、そのお金を持ってばんえい競馬で賭けようと帯広競馬場に行ったんですが、生でレースを見たらばん馬の顔がめちゃくちゃかわいかったんです。でも体はムキムキで競輪選手みたいだったんですよ。「かわいくてムキムキって、私の憧れだな」と思って。一緒に歩きながら馬を応援できるというのもいいですし、昔は荷物を運搬するのを支えたばん馬が、今はこうやって唯一帯広でしか見れない公営競技として愛されてる所に惹かれました。

ただ、ばんえい競馬について知っている人がなかなかいないので、競輪のファンの方をばんえい競馬のファンにできたらって思っています。

私は結婚願望がなくて、子供が欲しいという願望もないんで、馬が欲しいです。北海道の帯広競馬場だけでしかやってないので、いつか帯広に住みたいです。

ーー何歳までに引退するとか考えはあるんですか。

日野 全く考えていないです。もう辞めたいと思った日に辞めます。それがもし今日だったら今日辞めます。本当に自分の心に正直に生きているので。なぜなら、練習をしなくなったり中途半端な気持ちでお客様のお金を背負って走ることは絶対にしたくないので。

ーーガールズケイリンはまだまだ選手が足りていないと言われています。

日野 私もグラドルから競輪選手になりましたし、誰でも挑戦できるよっていうことをアピールして、女の子で競輪で走りたいという子を増やしたいです。女子だけでできる開催がもっと増やせたら嬉しいですよね。 やる気のある子だったら絶対向くと思います。挑戦したいけれど、でも周りに反対されるかもとか思っている子がいたら、とりあえずやってみてほしい。スポーツ経験がなくても、自転車には乗れます。私がその証明です。

（徳重 龍徳）