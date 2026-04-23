4月21日、武雄競輪場で武豊騎手、坂井瑠星騎手、矢作芳人調教師がスペシャルトークショーを行い、競輪ファンを大いに沸かせた。トークショーでは、レースの展開予想や車券の話題を中心に軽快なやり取りが繰り広げられ、会場は終始笑いと歓声に包まれる大盛況ぶり。武豊騎手は21年前にプライベートで同地を訪れていたことを明かし、「色々なところでトークショーに行かせていただいているのですが、ギャラ以上に車券を買って帰