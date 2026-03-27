2026年4月から、自転車の交通反則通告制度（青切符）がスタートする。自転車評論家の疋田智さんは「歩道を走っただけで取り締まられるかのようにメディアは報道しているが、警察のルールブックを読めばそうでないことが分かる」という――。写真＝iStock.com／chris-mueller※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chris-mueller■「もう自転車に乗れない」と煽るメディアマスメディアもネットメディアも混乱しまくっている。「