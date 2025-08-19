同点の9回、1死二、三塁で敢行したのは…内野5人シフト

甲子園で開催中の第107回全国高校野球選手権で、春夏連覇を狙う横浜が見せた“奇策”にネットでもどよめきが広がっている。

4-4の同点で迎えた9回、県岐阜商は1死二、三塁のサヨナラ機を作った。ここで横浜の村田浩明監督は、左翼手を植村直太朗（2年）から阿部駿大（3年）へ交代。ただ左翼の定位置をがら空きにして、内野に配置する「内野5人シフト」を敷いた。

打席に入った稲熊桜史（2年）は、カウント1-2からスリーバントスクイズを敢行したものの、チャージした一塁手が捕手にトスし三走が本塁で憤死。続く打者に死球を与えて満塁としたものの、坂口路歩（3年）を二ゴロに打ち取りチェンジ。延長タイブレークに突入した。Xでは「内野5人シフト」がトレンド入りし、驚きの声が並んだ。

「内野5人シフトとかいろいろ考えててすごいな」

「鳥肌止まらない…」

「ギャンブル采配で横浜高校凌いだの凄いわ」

「内野5人シフトって成功するんだなぁ…」

「内野5人 スクイズ阻止 寿命縮む」

「9回に内野5人シフトとかその中でもスクイズとかすげー試合しててびっくりですよ…高校野球でこんなん見れるとは思わなんだ」

試合は延長11回の死闘の末、県岐阜商が8-7でサヨナラ勝ちしたが、敗れた横浜の奇策もファンの記憶に残った。



（THE ANSWER編集部）