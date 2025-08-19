「今年の甲子園は見たい選手が少なかったよ」

【もっと読む】甲子園球児のどこを見る？日本ハム元GMの山田正雄スカウト顧問が徹底解説

19日に準々決勝4試合が行われ、いよいよ佳境に入る夏の甲子園大会。しかし、ネット裏に陣取ったプロのスカウトからはこんな声が聞こえてきた。

「ドラフト対象選手が少ないため、各球団のスカウトの数も例年より少なかった。昨年までは強制だった甲子園のスタンドでの視察も、今年はテレビで見てもいいと、各自の判断に任されている球団もあるほどです」

某ベテランスカウトがこう証言する。

「今夏の甲子園メンバーの1位候補は、健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気くらい。以前と比べ、変化球が良くなったけど、故障明けだから、群馬大会でもう少し長いイニングを投げるのを見たかったですね」

石垣は今春センバツ前に左脇腹を痛めた影響もあって、夏の群馬大会を含め、3試合全てリリーフ登板。計7イニングしか投げず、プロに完調をアピールする前に、甲子園から姿を消した。

他の高校生ドラフト候補にも異変が生じているという。

「甲子園で1勝を挙げた津田学園のエース左腕・桑山晄太朗はドラフト候補だったんですが、指導者によれば、『いきなりプロ入りは自信がないので、大学へ行かせます』と早々と関西の名門大学への進学が内定していたそうです。桑山に限らず、このところは、指名順位にこだわる高校生が増えている。上位ではなく、下位か育成なら、大学へ進学したうえで、4年後に1位で指名されてプロ入りしたいという意向を持つ指導者、部員が増えているのです」

進学校である川和の最速146キロ左腕・浜岡蒼太は神奈川大会敗退後、「プロ一本で考えています」と明言。スカウトによれば、これは珍しいタイプだという。

他にめぼしいところでは、公立進学校の高蔵寺（愛知）の最速151キロ左腕の芹沢大地は、早々と社会人入りを決めた。投げては153キロ、打っては高校通算15本塁打のパンチ力を誇る滝川（兵庫）の二刀流・新井瑛太は大学進学を希望している。

1巡目指名は軒並み即戦力大学生か

「芹沢も新井も4月のU18日本代表候補合宿に参加。即プロ入りできる実力があるのに、ひとまず大学か社会人と言います。三軍まである巨人やソフトバンクが育成で大量に高校生を指名した挙げ句、ほとんど支配下に上げないものだから、高校生の間で『育成ならやめておけ』と敬遠される傾向があるのです」（前出のスカウト）

今秋のドラフトでは、各球団のドラフト1位が軒並み即戦力の大学生になる可能性が出てきたという。パ・リーグのスカウトが話を引き取る。

「不作の甲子園大会を受けて、改めてアマチュアナンバーワンスラッガーの創価大・立石正広ら、大学生候補の評価が高まっています。立石は今春の東京新大学リーグ1シーズン最多タイとなる5本塁打。DeNAの牧のような強打の内野手で、巨人や阪神が有力候補に位置付けているように、全体でも1番人気になりそう。捕手では明大の小島大河。広島の坂倉タイプの打てる捕手です。投手では早大の伊藤樹、青学大の中西聖輝、東洋大の島田舜也、明大の毛利海大と亜大の山城京平の左腕コンビは1位候補。明大は投手3人、亜大も投手2人が1位の可能性がある。健大高崎の石垣は1位でも、あるいは外れ1位になって、1巡目指名の12人には高校生が入らない可能性もあります」

その分、今年の甲子園は2年生が豊作だ。横浜・織田翔希、山梨学院・菰田陽生、沖縄尚学・末吉良丞、聖隷クリストファーの高部陸と有望株が目白押しだ。

「この4投手は今年のドラフトだったとしても、上位指名のレベル。特に織田と菰田は来年の1位候補で争奪戦もあり得る」（前出のパ・スカウト）という。

今年は早々と甲子園を後にしたプロのスカウトも、来年の夏は忙しくなりそうである。

◇ ◇ ◇

ところでスカウトは甲子園球児のどんなポイントをチェックしているのか。元日本ハムGMで大谷やダルの獲得に携わった山田正雄スカウト顧問が徹底解説してくれた。

●関連記事【もっと読む】…は、「開会式の入場行進は非常に参考になる」などなど、目からウロコな情報が満載。野球ファンなら要チェックだ。