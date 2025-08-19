グラビアさん「彼氏2年いない、でも貯金は900万円」独自の恋愛観も明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画「グラビア兼インフルエンサーにインタビュー」では、グラビア活動とインフルエンサーとしても注目を集めるグラビアさんが登場。“つるつる”という個性的な活動名で知られる彼女が、プライベートや仕事内容、収入、恋愛観について赤裸々に語った。
まず、グラビアさんは現在29歳で「パチンコの来店とか、大人のおもちゃの宣伝みたいなのもしたりします」と、幅広い活動内容を明かし、インフルエンサーとしての一面も披露。貯金額に関しては「900万ぐらい」と堂々と回答し、MCを驚かせた。月収は波があるものの「一番いいとき? 150ぐらい」と好調な時期の収入も公開。仕事のジャンルについては、インタビュー中に複数回「○○」などきわどい話題にも触れており、彼女ならではのリアルな一面が伺えた。
恋愛については「パートナーはいないです」とし、「2年?」彼氏がいない時期を明かすと同時に、これまでの交際人数について「5?」と答え、「結構一人一人長いんですか? 長い。5年付き合ってました」と落ち着いた恋愛観も吐露した。元彼との別れの理由については「もともとずっと同棲してて、一人暮らしするタイミングで、ついてこないでねって言って、それで別れた」と、自立への決断を語った。加えて、「男性は生えててほしい」という意外な好みも明らかにし、「○○もフェチなので」と、独自のフェチズムまで飾らず話したのが印象的だった。
動画の締めくくりには、将来の夢について「結婚したいです」と素直な思いを語り、「料理はできないけど、掃除はするよ」と未来の旦那さんへの率直なメッセージで幕を閉じた。
まず、グラビアさんは現在29歳で「パチンコの来店とか、大人のおもちゃの宣伝みたいなのもしたりします」と、幅広い活動内容を明かし、インフルエンサーとしての一面も披露。貯金額に関しては「900万ぐらい」と堂々と回答し、MCを驚かせた。月収は波があるものの「一番いいとき? 150ぐらい」と好調な時期の収入も公開。仕事のジャンルについては、インタビュー中に複数回「○○」などきわどい話題にも触れており、彼女ならではのリアルな一面が伺えた。
恋愛については「パートナーはいないです」とし、「2年?」彼氏がいない時期を明かすと同時に、これまでの交際人数について「5?」と答え、「結構一人一人長いんですか? 長い。5年付き合ってました」と落ち着いた恋愛観も吐露した。元彼との別れの理由については「もともとずっと同棲してて、一人暮らしするタイミングで、ついてこないでねって言って、それで別れた」と、自立への決断を語った。加えて、「男性は生えててほしい」という意外な好みも明らかにし、「○○もフェチなので」と、独自のフェチズムまで飾らず話したのが印象的だった。
動画の締めくくりには、将来の夢について「結婚したいです」と素直な思いを語り、「料理はできないけど、掃除はするよ」と未来の旦那さんへの率直なメッセージで幕を閉じた。
関連記事
経営者さん「2億円借金で破産しても“全開放”！今は年商7000万円に」大胆転換の人生に密着
営業マン「年収1800万でも貯金500万以下」29歳・高所得人材営業マンが語る“働く楽しさ”とメッセージ
ホストさん（若手売れっ子ホスト）が語る“売れて大学中退”「ベンツ買えるくらい稼げる」
チャンネル情報
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。