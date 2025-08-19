この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「グラビア兼インフルエンサーにインタビュー」では、グラビア活動とインフルエンサーとしても注目を集めるグラビアさんが登場。“つるつる”という個性的な活動名で知られる彼女が、プライベートや仕事内容、収入、恋愛観について赤裸々に語った。



まず、グラビアさんは現在29歳で「パチンコの来店とか、大人のおもちゃの宣伝みたいなのもしたりします」と、幅広い活動内容を明かし、インフルエンサーとしての一面も披露。貯金額に関しては「900万ぐらい」と堂々と回答し、MCを驚かせた。月収は波があるものの「一番いいとき? 150ぐらい」と好調な時期の収入も公開。仕事のジャンルについては、インタビュー中に複数回「○○」などきわどい話題にも触れており、彼女ならではのリアルな一面が伺えた。



恋愛については「パートナーはいないです」とし、「2年?」彼氏がいない時期を明かすと同時に、これまでの交際人数について「5?」と答え、「結構一人一人長いんですか? 長い。5年付き合ってました」と落ち着いた恋愛観も吐露した。元彼との別れの理由については「もともとずっと同棲してて、一人暮らしするタイミングで、ついてこないでねって言って、それで別れた」と、自立への決断を語った。加えて、「男性は生えててほしい」という意外な好みも明らかにし、「○○もフェチなので」と、独自のフェチズムまで飾らず話したのが印象的だった。



動画の締めくくりには、将来の夢について「結婚したいです」と素直な思いを語り、「料理はできないけど、掃除はするよ」と未来の旦那さんへの率直なメッセージで幕を閉じた。