猛暑が続く。競輪界では第68回G1オールスター競輪が終わったばかり。優勝したのは寺崎浩平。初タイトルに最も近いと言われ続けていた男が、ようやく大きい勲章を手に入れた。

勝因はまさしく“ラインの力”だろう。これまでの寺崎の頑張りが認められ、報われた瞬間だった。

近畿からは4人が決勝戦にエントリー。純白のチャンピオンユニホームをまとう古性優作がスタートをバチッと決めて、南修二が4番手を固め、脇本雄太が赤板突っ張り先行で太田海也を出させなかった。この時点で勝負あり。脇本は9着に沈んだものの、＜7＞寺崎→＜1＞古性→＜4＞南の順で上位を独占。ワイド＜4＞＜7＞、＜1＞＜4＞の2点を除く全ての賭け式が1番人気での決着となり、今年最もファンの支持を集めた当たり車券となった。

一方で名古屋競輪では「ファイティングイーグルス名古屋カップ（F1）」が開催中。ガールズ戦では産休明けの松本ちひろ（30＝山口）が1年3カ月ぶりに実戦復帰を果たした。

昨年6月15日に113期の安本昇平（29＝山口）と結婚。同年10月に第1子となる女の子を出産した。

「夫に似てかわいい娘です。本格的に自転車に乗り始めたのは今年の4月くらい。夫がいるときは交代で練習できるけど、1人の時は娘を寝かしつけて、ベビーモニターで様子を見ながら。泣き出したら慌てて戻って、あやしてと、限られた時間の中での練習は結構大変ですね」

それでも1000メートルタイム測定では自己ベストをマークするほど、順調に脚力を戻してきた。初戦は4着。「今まで一番緊張した。気持ちと体がバラバラでした。でも自転車のメーカーを替えたのは問題なさそう」。2走目は果たして？

新米ママさんレーサーの走り、温かく見守ってほしい。（岡田 光広）