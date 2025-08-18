セブンプレミアムゴールド15周年、対象商品15%引きのセール開催/8月18日〜31日までの14日間限定【セブン-イレブン】

セブン-イレブン･ジャパンのプライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」は、2025年9月28日に15周年を迎える。これに先立ち、8月18日から31日までの14日間、対象の「セブンプレミアム ゴールド」と「セブンプレミアム」商品を15%引きで販売するセールを実施する。

〈セール概要〉

【期間】

2025年8月18日〜8月31日

【対象商品】

「セブンプレミアム ゴールド」「セブンプレミアム」ロゴ付きの惣菜、冷凍食品、アイスクリーム、食パンなど

「セブンプレミアム」「セブンプレミアム ゴールド」ロゴ

※「セブンプレミアム フレッシュ」「セブン･ザ･プライス」ロゴ付き商品は対象外

【割引内容】

セブン‐イレブン標準税抜価格から15%引き

※「エコだ値」値引きの対象商品は「エコだ値」値引後の税抜価格から15%引き

〈対象商品の一例(関東地方)〉

関東地方のセール対象商品の一例は以下の通り。なお、店舗によって価格が異なる場合がある。

【「セブンプレミアム ゴールド」惣菜】

◆セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

398円(税込429.84円)→338円(税込365.04円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」

◆セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入り金のバターチキンカレー

398円(税込429.84円)→338円(税込365.04円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入り金のバターチキンカレー」

◆セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー

460円(税込496.80円)→391円(税込422.28円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフシチュー」

【「セブンプレミアム ゴールド」冷凍食品･アイスクリーム】

◆セブンプレミアム ゴールド 金の濃厚つけ麺

398円(税込429.84円)→338円(税込365.04円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 金の濃厚つけ麺」

◆セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ

638円(税込689.04円)→542円(税込585.36円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 金のマルゲリータ」

◆セブンプレミアム ゴールド 金のワッフルコーン マダガスカルバニラ

368円(税込397.44円)→312円(税込336.96円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ゴールド 金のワッフルコーン マダガスカルバニラ」

【「セブンプレミアム(主菜)」】

◆セブンプレミアム さばの塩焼

368円(税込397.44円)→312円(税込336.96円)

※北海道は価格･規格が異なる。

セブン-イレブン「セブンプレミアム さばの塩焼」

◆セブンプレミアム 銀鮭の塩焼

368円(税込397.44円)→312円(税込336.96円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 銀鮭の塩焼」

◆セブンプレミアム 鉄板焼きハンバーグ 和風おろしソース

278円(税込300.24円)→236円(税込254.88円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 鉄板焼きハンバーグ 和風おろしソース」

【「セブンプレミアム(副菜)」】

◆セブンプレミアム ポテトサラダ

138円(税込149.04円)→117円(税込126.36円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム ポテトサラダ」

◆セブンプレミアム 味付きとろろ

158円(税込170.64円)→134円(税込144.72円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 味付きとろろ」

【「セブンプレミアム(その他商品)」】

◆セブンプレミアム 千切りキャベツ

118円(税込127.44円)→100円(税込108円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 千切りキャベツ」

◆セブンプレミアム コールスロー

128円(税込138.24円)→108円(税込116.64円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム コールスロー」

◆セブンプレミアム 北海道産大豆濃い絹豆腐150g×3

118円(税込127.44円)→100円(税込108円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 北海道産大豆濃い絹豆腐150g×3」

◆セブンプレミアム 極小粒納豆

98円(税込105.84円)→83円(税込89.64円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 極小粒納豆」

◆セブンプレミアム 生ハムロース

178円(税込192.24円)→151円(税込163.08円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム 生ハムロース」

◆セブンプレミアム もっちり食パン 6枚入

168円(税込181.44円)→142円(税込153.36円)

セブン-イレブン「セブンプレミアム もっちり食パン 6枚入」

〈「セブンプレミアム ゴールド」とは〉

「セブンプレミアム ゴールド」シリーズは、2010年9月に「専門店と同等以上の味･品質」と「買いやすい価格」をコンセプトに、ハンバーグやカレーなどの惣菜4品からスタートした。

2025年2月末時点では、約50商品を展開しており、25年9月28日に迎える15周年に先立ち、8月中旬までに、新商品の追加と大幅なリニューアルを実施した。40代以上の女性をメインターゲットとしているが、幅広い顧客を視野に入れ、商品それぞれに合わせた原材料の見直しや価格改定を行った。

あわせて、「セブンプレミアム」では8月5日から順次、「ポテトサラダ」などの副菜を全面リニューアルしている。より家庭で手軽に楽しめるように素材からこだわったという。