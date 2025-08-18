歌手で俳優の福山雅治さんが2025年8月18日、週刊誌「女性セブン」の独占取材を受けたとXで報告した。「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と心境を明かしている。

この日発売の同誌では、フジテレビ第三者委員会の調査報告書に記載された「男性有力番組出演者」が福山さんだったと報じた。第三者委からヒアリングの協力要請があったときの思いなどのインタビュー内容を掲載している。

「特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください」

福山さんの所属事務所「アミューズ」は18日、「福山雅治に関するインタビュー記事についてのご報告」と題した文章を公式サイトに掲載した。第三者委から福山さんのヒアリングへの協力要請があったとし、フジ元専務の大多亮氏が主催した懇親会に福山さんが参加していたと明かした。その上で、次のように説明している。

「大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた次第であり、一連のフジテレビ問題で取りざたされているような問題はありませんでしたが、福山本人の『これはきちんと回答すべきである』という意向もあり、第三者委員会には前向きに協力させていただきました」

福山さんも18日にXを更新。女性セブンの記事の内容について、「フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です」と紹介し、発言を控えていた理由を次のように説明した。

「第三者委員会の調査に対しては、『きちんと回答すべきである』という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました」

続けて、福山さんは、「詳細につきましては当該誌面をご確認ください。齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました」とし、「不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と心境を明かした。

最後に、「勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と注意を呼びかけている。