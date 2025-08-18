¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬àºÇ¶¯¤ÎÂ¸ºßá¤ò·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¡Ö¶â¤òºî¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡Ä¡×
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¶¯¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Î¤±¤ó¤¹¤¦»á¤¬X¤Ë¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÇ¯Îð¤Þ¤Ç·ë¶É²¿¤âÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤º¤Ë¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø²¿¤Ë¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·²¿¤ÎÀ®²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¿É¤ß¤¬¤º¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥¿Åª¤Ë¸«¤ë¤È¡Ø½½Ê¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ó¤À¤í¡¢Ç§ÃÎ¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Æ¡¢Â¤ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Î¾õÂÖ¡Ù¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Î¤â¿É¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤òÅºÉÕ¡£
¡Ö¶â¤òºî¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¾µÇ§Íßµá¤òµá¤áTV¥¿¥ì¥ó¥È¤äYouTuber¤ËÆ´¤ì¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤äYouTuber¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤»¤¿³Ø¼Ô¤ä·Ý½Ñ²È¤ËÆ´¤ì¤ë¡£³Ø¼Ô¤ä·Ý½Ñ²È¤Ï¡¢¶â¤¬Íß¤·¤¯¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ËÆ´¤ì¤ë¡£·ëÏÀ:ÍÌ¾ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿¶â»ý¤Á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ºÇ¶¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¡£¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£