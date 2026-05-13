人気YouTuber・ヒカルさんの動画にたびたび登場する兄、まえすさんが2026年5月12日にXでお笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘さんの「嫌いな芸人」に言及し、ひんしゅくを買っている。「ずっと気になってた」...直接コラボのYouTuberから又聞きかXでは、人気YouTuber・カノックスター（かの）さんがヒカルさんとのコラボ撮影に伴い「まえすありがとう」などと投稿したところ、引用リポストで、まえすさんが下記のように反応した。「ず