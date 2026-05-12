お笑いコンビ「パンサー」の尾形貴弘が、匿名で「嫌いな芸人」を明かしていた件について、5月11日に所属事務所「吉本興業」の関係者が真相について言及したと報じられた。しかし、その内容がさらに波紋を広げることとなっている。尾形は5月3日、人気YouTuber・カノックスターのYouTubeチャンネル『かの／カノックスター』にゲスト出演。「嫌いな芸人はいますか？」との質問に対して「1人だけいるのよ。大っ嫌い。本当に最低な