¥»¥Ö¥ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÀïÎ¬¤Ç¥·¥§¥¢No.1¤ËµÞÀ®Ä¹¡Ä²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬Ž¢Åìµþ¤ÎÊÛÅöŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ž¢Ë¢À¹¥³¡¼¥Ò¡¼Ž£¤Ç¾¡¤Æ¤¿¥ï¥±
¢£²Æì¸©Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï°µÅÝÅª1°Ì
³×¿·¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÊÕ¶¤ÎÃÏ¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬¡ÖÃÏ°è¥ÉÌ©Ãå¡×¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ëÀïÎ¬¤ò¤Æ¤³¤Ë¡¢Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë»Ô¾ì¤ÎÄäÂÚ¤òÊ¤¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê³ÈÂçÏ©Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë3¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡Ê3¡Á5·î´ü¡Ë¤Ç¡¢1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÇä¾å¹â¡ÊÁ´Å¹Ê¿¶ÑÆüÈÎ¡Ë1°Ì¤Ï¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î68Ëü3000±ß¡¢2°Ì¤Ï¥í¡¼¥½¥ó58Ëü4000±ß¡¢3°Ì¥Õ¥¡¥ß¥Þ57Ëü9000±ß¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±´ü´Ö¤Î²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÊ¿¶ÑÆüÈÎ¤Ï68Ëü5000±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¥»¥Ö¥ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï27Ç¯ÅÙ¤ËÆü¾¦70Ëü±ß¡¢Çä¾å¹â900²¯±ßÆÍÇË¡Ê24Ç¯ÅÙÈæ74²¯±ßÁý¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯¤Ë¥»¥Ö¥ó¤¬ºÇ¸å¤Î¶õÇòÃÏ¤Ç¤¢¤ë²Æì¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤ï¤º¤«6Ç¯´Ö¤Ç190Å¹Ä¶¤ò³«¶È¡¢²Æì¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë·ãÀï¶è¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£337Å¹¤òÊú¤¨¤ë²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¡¢¿¿¸þ¤«¤¤¡¢¿¿²£¡¢¿¿¸å¤í¤ËÅ¹¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë·ã¤·¤¤¡Ö¥É¥ß¥Ê¥ó¥È¹¶Àª¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¡ÈÃÏ¸µÄÌ¡É¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¿ÃßÀÑ¤Îº¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¶ÈÀÓ¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁ´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤ÎÊØÍø¤µ¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¡×¤Î¿ÆÌ©¤µ¤¬¤«¤±¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º±¿±Ä¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½Ä¤ÎÁÈ¿¥¹½Â¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²Æì¤¬¤â¤Ä²£¼Ò²ñ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤Î¶¯¤ß¤ò´¶³ÐÅª¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£36Ç¯´Ö¡¢²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î±Ä¶È¡¦Å¹ÊÞ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë»å¿ô¹ä°ì¼ÒÄ¹¡Ê66¡Ë¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡Ö¥ÉÌ©ÃåÀïÎ¬¡×¤Î¾¡µ¡¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö±ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¤â²ÆìÈ¯
¡ÖÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢·èÄê¸¢¤¬²Æì¤ÎÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¸³è´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯»þ¤Î´Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
»å¿ô¹ä°ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î´¶³Ð¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬·èºÛ¸¢¤ò»ý¤Á¡¢¿Í»ö¸¢¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¼Â¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö±ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ä¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¡¢¶áº¢¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¡¼¥¯¶Ì»Ò¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç³«È¯¤·¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¾Å¹¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥»¥ë¥ÕÈÎÇä¤â¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¤òÃÖ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Á´Å¹¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Ï²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬½é¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡Ö²Æì¤ÎÀ¸³è¤¬¤ï¤«¤ë¡×¾¦ÉÊÀß·×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§
¸½ºß¡¢²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËÊÂ¤ÖÊÛÅö¤äÁÚºÚ¤Ê¤ÉÃæ¿©¤Î50¡ó°Ê¾å¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Àê¤á¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ê¥À¥Í¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢»æ¥³¥Ã¥×¼°¤Î¡ÖË¢À¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¡£2010Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè100ËüËÜÄ¶¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë¢À¹¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¸©Ì±¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡ÖÆó¼¡²ñ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÀÊ¤Ç¤è¤¯°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±¼Ò¹Êó¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤â¤Î¡£¾¦ÉÊ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤¦¤±¡¢²Æì¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¼êÅÚ»º¼ûÍ×¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤«¤é¤ÏÁÚºÚÅ¹¡Ö¾å´Ö²ÆìÅ·¤×¤éÅ¹¡×¤ÈÁÈ¤ß¡¢Ê¬¸ü¤¤°á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö²ÆìÉ÷Å·¤×¤é¡×¤òÇä¤ê½Ð¤·¡¢Îß·×Ìó1500ËüËÜ¤òÈÎÇä¡£22Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉÙ»Î²È¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÃÏ¸µÌ±¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤°û¿©Å¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤«¤É¹¾¦ÉÊ¤òÄêÈÖ²½¤·¡¢Ìó169Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¡£²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Æì¤½¤Ð¡×¤ÏÄó·È¹©¾ì¤ÇÀ½ÌÍ¤«¤é¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤Î°è¤òÄ¶¤¨¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Ì£¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢³°¿©¼ûÍ×¤Î°ì³Ñ¤Þ¤Ç¤â¼è¤ê¹þ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅìµþ¤Î¤Ë¤ª¤¤¡×¤Ë²Æì¸©Ì±¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï²ñ¼Ò¤Î¹½Â¤¤ÈÀ®¤êÎ©¤Á¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£1987Ç¯¡¢²Æì¤ÎÎ®ÄÌÂç¼ê¥ê¥¦¥Ü¥¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬51¡ó¤ò½Ð»ñ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥¨¥ê¥¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ÁÏ¶È77Ç¯¤Î¥ê¥¦¥Ü¥¦¤Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹»±²¼¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò´Þ¤á¡¢1¼Ò¤ÇÎ®ÄÌ3¶ÈÂÖ¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÁíÇä¾å¹â1138²¯±ß¡¢¸©Æâ3°Ì¤ÎÈó¾å¾ì¤Î¥í¡¼¥«¥ë´ë¶È¤À¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤È¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¼êË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì´Ó¤·¤ÆËÜ¼ÒÄ¾³í¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤À¡£°ìÊý¡¢¶¥Áè´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äó·È¤¹¤ëÃÏ¾ì´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬°²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ÞËÜÂÎ¤¬¤½¤ÎÅÔÅÙ³ô¼°¤òÇã¤¤Ìá¤·¡¢ËÜ¼Ò´É³í¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·Á¼°¤¬º£¤â»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¦¥Ü¥¦¡×¤ÈÁÈ¤à²Æì¤È¡¢¡ÖËÜË·¾¦Å¹¡×¤ÈÁÈ¤àÆî¶å½£¡Ê¼¯»ùÅç¡¦µÜºê¡Ë¤Î2ÃÏ¶è¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»å¿ô¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤¬²Æì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î1988Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£Åö½é¤ÏÁ´¹ñ¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¤¾¤í¤¨¤òÌÜ»Ø¤·ÃÏ°è¿§¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤ÇÅ¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê¤ÎÆüÈÎ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤¿Åö»þ¤ÏÎßÀÑÀÖ»ú¤¬²¿²¯¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ´Á³¥À¥á¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥Á¥ä¥°¥î¡¼¡Ê¾¦Å¹¡Ë¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²Æì¤Ë¤âÅìµþ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÅö¤¿¤ë¡¢¤½¤¦¸«¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡Ö²Æì¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
»å¿ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾ÍèÀ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤¬¤¢¤ë¡£
1959Ç¯¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Æì¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»å¿ô¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÉã¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢ÆáÇÆ¤«¤éÅìµþ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£²Æì¤¬ËÜÅÚ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë1Ç¯Á°¡¢Î°µåÀ¯ÉÜ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ÎÅÏ¹Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¸©Ì±¤¬ÉÏ¤·¤¤À¸³è´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢»å¿ô¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤ÏÊÆ·³»ñËÜ¤ÇÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Êì¿Æ¤ÏÊÆ·³¸þ¤±¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£À¸³è¤Ç¤Ï¥É¥ë¤ò»È¤¤¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤Ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬Æ´¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Æü¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ÁÁÇ¤ÊÅìµþ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¡¢É´²ßÅ¹¤ÇÍ¢ÆþÉÊ¤Î´ÌµÍ¤ä¤ª²Û»Ò¤¬¹âµéÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿´Äì¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Æì¤Î¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¡¢¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Æì¤À¤«¤é¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤ÇÌÔÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×½Õ´ü¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸»þÂå¤Ë»å¿ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤·¡¢µÞÂ®¤ËÅ¹ÊÞÌÖ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£20Âå¤Ï¶ä¹Ô°÷¢ª¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó°Ü½»¤Ø
¡Ö¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¤ÏÂçÂÎÌë8»þ¤Ë¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥»¥Ö¥ó¤¬Ä«7»þ¤«¤éÌë11»þ¤Þ¤Ç¤ÎÅ¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¿ôÇ¯¤â¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂ¾Å¹¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ24»þ´Ö±Ä¶È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ìë¤ÎÇã¤¤Êª¼ûÍ×¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢»å¿ô¤µ¤ó¤Ï²Æì¤ËÌá¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤Ë½¢¿¦¤·¡¢³°¹ñ°ÙÂØ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Á¥ä¥°¥î¡¼¡Ê¾¦Å¹¡Ë¤Î¥ª¥Ð¥¡¡¼¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤äLC¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤ËÉ¬Í×¤ÊËÇ°×¸ýºÂ³«Àß¤Î¿®ÍÑ¾õ¡Ë¤ò¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶ÃØ³¤·¡¢¶½Ê³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ë¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤Ê¤é3Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¡£4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤ËÂÔ¶ø¤¬¤¤¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¼¤á¤ëº¬À¤ò¼º¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢3Ç¯¤ÇÂà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
ÊüÏ²¤Ë½Ð¤¿Î¹Àè¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½»¤ßÃå¤¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£³èµ¤¤Èº®ÆÙ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤´¶¤ËÊÆ·³Åý¼£»þÂå¤Î²Æì¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¡Öµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»å¿ô¤µ¤ó¡Ë¡£¸½ÃÏ¤Ç¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡È½Ð²Ô¤®¡É¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ³Ø½¬¶µºà¤ÎË¬ÌäÈÎÇä¤Î»Å»ö¤òÆÀ¤Æ¾å°Ì¤Î±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¡¢Éë¤¯¤Þ¤Þ¤Ë20Âå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
³¤³°¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁ°¤Ë²Æì¤«¤é°ÜÌ±¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤äÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¿ÆÀÌ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤¤Î³Ö¤¿¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Åìµþ¡¢ËÜÅÚ¤ËÉüµ¢¤·¤Æ·àÅª¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯²Æì¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê´¶³Ð¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö3Ç¯¶Ð¤á¤¿¤é¥¿¥¤¤Ø¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿
¤½¤ó¤Ê»å¿ô¤µ¤ó¤¬°ì»þÅª¤ÊÄê¿¦¤òµá¤á¤Æµ¢¶¿¤·¡¢¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤Æ²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï29ºÐ¤Î»þ¤À¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¡¢Å¹ÊÞÌÖ¤ò¹¤²¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¾ÞÌ£´ü¸Â¥·¡¼¥ë¡×¤Î¤Ä¤¤¤¿¸½ÃÏ¤ÎÁÚºÚÉÊ¤ò³°¹ñ¿Í¤é¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÀäÂÐ¤ª¤â¤·¤í¤¤¶ÈÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤Æ¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3Ç¯¶Ð¤á¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¿¥¤¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê»å¿ô¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ï¸«¹þ¤ó¤ÀÄÌ¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢ÌÌÇòÌ£¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥ß¥ÞËÜÂÎ¤Î¿Ê½Ð¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Îµ¡±¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤òÈô¤Ó²ó¤ë»Å»ö¤Ë»ý¤ÁÁ°¤Î¹¥´ñ¿´¤¬»É·ã¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶ñ¸½²½¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤¬1997Ç¯¤Ë²Æì¤Ë¿Ê½Ð¡¢¸©Æâ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ºÇÂç¼ê¥µ¥ó¥¨¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡Ö¥í¡¼¥½¥ó²Æì¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï2007Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÆ±¤¸Ç¯¡¢»å¿ô¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈËÜ¼Ò¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢·Ð±Ä¾õ¶·¤¬°¤«¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¼Ò¤Î¼ÒÄ¹·óCEO¤È¤·¤Æ²þ³×¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£3Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤ËÅ¹ÊÞ³«È¯¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¢£¡È²ÆìÎ®¡É¤À¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢È½ÃÇ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤ä¤ë¡£Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÆÃ¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò°ì¿·¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥§¥¢¤ÊµëÍ¿¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¡×¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Âé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¤áÊý¡¢Êª»ö¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡¢ÀÕÇ¤¤ÎÉé¤¤Êý¤Ê¤É¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤¬È¾Ê¬¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ï²ÆìÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«¸ÊÇ§¼±¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»å¿ô¤È¤¤¤¦²Æì¤ÎÌ¾»ú¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿¸½ÃÏ¤Î¥¦¥Á¥Ê¡¼¥ó¥Á¥å¡Ê²Æì·Ï°ÜÌ±¤ä¤½¤Î»ÒÂ¹¡Ë¤¬¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ËÍ¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²Æì¿Í¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£µ¢¹ñ¸å¡¢²Æì¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËÌá¤Ã¤¿»å¿ô¤µ¤ó¤Ï¼Ò°÷¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤³¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ï²Æì¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¸åÊÔ¤Ø¤Ä¤Å¤¯¡Ë
----------
»å¿ô ¹ä°ì¡Ê¤¤¤È¤«¤º¡¦¤´¤¦¤¤¤Á¡Ë
²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1959Ç¯²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£1985Ç¯Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Ç¯²Æì¶ä¹ÔÆþ¹Ô¡£1988Ç¯²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉôÄ¹¡¢¾ïÌ³¡¢ÀìÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ë½Ð¸þ¤·¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¼ÒÄ¹·óCEO¡£2010Ç¯²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¼ÒÄ¹¡£2013Ç¯¥ê¥¦¥Ü¥¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼ÒÄ¹¡£2016Ç¯²ñÄ¹½¢Ç¤¡£
----------
----------
ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ê¤¶¤ä¤¹¡¦¤¢¤¤Î¡Ë
Polestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1978Ç¯¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2006Ç¯²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼ÒÆþ¼Ò¡£ÊÔ½¸¶ÉÀ¯·ÐÉô·ÐºÑÈÉ¡¢¼Ò²ñÉô¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£09Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢Ä«Æü¿·Ê¹Ê¡²¬ËÜÉô¡¦·ÐºÑÉô½Ð¸þ¡£16Ç¯¤«¤é¤¯¤é¤·ÈÉ¤ÇÊÝ°é¤ä³ØÆ¸¡¢Ï«Æ¯¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÌäÂê¤Ê¤É¤òÄÉ¤Ã¤¿´ë²è¤òÂ¿¿ô¡£Ï¢ºÜ¡Ö¡ØÆ¯¤¯¡Ù¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤¬¡ÖÉÏº¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÂç¾Þ2017¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯4·î¤«¤éPolestar Okinawa Gateway¼èÄùÌò¹ÊóÀïÎ¬»Ù±ç¼¼Ä¹¤È¤·¤ÆÍÎ²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤äIT´ë¶È¤Ê¤É¤Î¹Êó»Ù±ç¡¢·ÐºÑ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£Æ±10·î¤«¤é¸½¿¦·óÌ³¡£Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¥³¥á¥ó¥È¥×¥é¥¹¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
----------
¡Ê²Æì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »å¿ô ¹ä°ì¡¢Polestar Communications¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ºÂ°Â ¤¢¤¤Î¡Ë