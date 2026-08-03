沖縄県
『沖縄県』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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「8」並びの日 全国で特別企画
TBS NEWS DIG
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台風13号、非常に強い勢力で沖縄・奄美にかなり接近 早めの避難検討を
8日朝にかけ線状降水帯が発生し大雨・暴風・高波への厳重警戒が必要
tenki.jp
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台風13号が接近、沖縄本島北部に線状降水帯直前予測を発表
日テレNEWS NNN
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沖縄の北谷町に移住して1年 40代夫婦が語る理想と現実
海沿いの景観や美しい夕日など魅力がある一方、家賃や外食費は高めだという
livedoor ECHOES
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台風13号の影響による通信障害 沖縄・鹿児島などで「JAPANローミング」提供
ドコモ・KDDI・ソフトバンクの沖縄・鹿児島・小笠原村などが対象だ
ケータイ Watch
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沖縄県、今後3時間以内に線状降水帯発生のおそれ 安全の確保を
沖縄県本島北部では3時間以内に線状降水帯が発生し命に危険が及ぶおそれがある
tenki.jp
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台風13号の影響、沖縄県＆鹿児島県でドコモ通信障害 お知らせを発表
ABEMA TIMES
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台風13号が沖縄県に影響か 70代男性が転倒し出血など…強風で4人ケガ
FNNプライムオンライン
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台風13号の影響でドコモの沖縄・鹿児島の一部に通信障害
沖縄・鹿児島の計6市町村で4G・5G通信と音声通話が利用しづらい状況
ケータイ Watch
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台風13号 沖縄一部など暴風域に
TBS NEWS DIG
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台風13号が沖縄本島直撃へ 昼過ぎに最接近する見込み
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
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台風13号、7日に沖縄本島直撃へ 空の便欠航で約7万5000人に影響か
FNNプライムオンライン
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台風13号が強い勢力で沖縄に直撃の恐れ 災害に厳重な警戒が必要
奄美・沖縄では暴風・高波・大雨・高潮への厳重な警戒が必要である
日テレNEWS NNN
2026年8月5日
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台風13号の影響で…沖縄では数日間暴風雨が続く可能性も？気象予報士が見解
livedoor ECHOES
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「ジャングリア」失敗なら沖縄経済に大打撃か…竹田恒泰氏が強く警鐘
開業1年の来場者は100万人で目標150万人を下回ったと竹田氏は紹介する
livedoor ECHOES
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スターバックスが青森・群馬・沖縄の地域と共創した新作ドリンクを発売
青森・群馬・沖縄の3地域の文化や産業を生かした新商品を8月5日から展開
オリコンニュース
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ANAが那覇空港など発着便で224便欠航へ 6日から8日まで、約4万8000人影響か
FNNプライムオンライン