週刊ポスト（8月4日発売号）で暴力団幹部とのツーショット写真を報じた三原じゅん子・こども政策担当相。写真は参院選出馬準備をしていた2009年当時、現役の組長だった暴力団幹部らが参加するゴルフコンペで撮影されたものだが、他にも三原氏は同じ幹部が主催して多くの暴力団関係者が参加した忘年会に出席、持ち歌を披露したとの証言を報じた。

SNS上では、「これは容認できない」「こども政策担当相のすることか」「なぜ石破首相は更迭しないのか」との声が上がり、大きな反響を呼んだ。

だが、三原事務所は本誌・週刊ポストの取材に「反社関係者と知って参加することはない」と回答しただけで、本人は大臣会見でもダンマリを決め込んでいる。

「三原氏は国会待機中に美容整形クリニックに行っていたことが報道されたばかり。暴力団関係者との写真でアウトかと思ったら、官邸は自民党内の石破おろしへの対応に手一杯で、三原氏のことなど構っていられない。三原氏はそれを好都合と捉えたのか、大臣会見でも記者の質問が出なかったのをいいことに何の説明責任も果たさなかった」（永田町関係者）

神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏は言う。

「三原大臣はこども政策や少子化政策に加えて若者・女性活躍などを担当している。昨今、子供のオーバードーズや未成年者の闇バイトへの関与などの問題も増えるなかで、それを防ぐために若者たちを指導する立場にある大臣ということだ。

その三原氏が、政治家になる前とはいえ、国会議員を志して選挙に出る準備をしている段階で反社会的勢力と接点を持っていたとすれば、そのことを材料に脅される可能性もある。だからこそ経緯を説明し、現在は関係がないことを明らかにする責任がある。その責任から逃げているようでは、こども政策や若者政策を担当する資格がないと言われても仕方がないのではないか」

三原事務所になぜ説明しないのかについて聞いたが、締め切りまでに回答はなかった。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号