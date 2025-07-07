第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品を果たした『アスファルト・シティ』が大ヒット上映中です。アート、カルチャー、ファッション、そのすべてにおいて世界の最先端を誇る街、ニューヨーク。だが、人々の夢と憧れを集めて輝くこの街は、犯罪と暴力に支配されたエリア、ハーレムという闇も抱えている。そんな真昼の太陽の下でも一人歩きを止められるハーレムを、縦横無尽に駆け回る者たちがいる。出動命令を受けるやい