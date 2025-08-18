Ž¢µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤ËÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤ëŽ£¤Ï¥À¥á¡ÄÂç³Ø°å³ØÉô¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢·ò¹¯¤ÊÄ²Ž£¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤ËèÄ«¤Î½¬´·
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿ùÅÄÀµÌÀ¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡Ö·ç¤«¤µ¤ºµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×
Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î´ð½àÃÍ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÞÉ½1¤Ï¡¢»ä¤¬10Ç¯¤°¤é¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¹â²¬¼÷À®Áª¼ê¤ÎµÏ¿¥·¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Îý½¬ÆâÍÆ¤ä¿çÌ²»þ´Ö¡¢ÂÎÄ´¡¦ÂÎ²¹¡¦·ì°µ¡¦Ì®Çï¡¢Ä«¡¦Ãë¡¦Ìë¤ÎÂÎ½Å¡¢1Æü¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤É¤ò¡¢¾ÜºÙ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â²¬Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò10Ç¯´Ö¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ºµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÏÀµÄ¾¡¢¡Ö¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¥µ»À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤äÂÎ½Å¤À¤±¤Ç¤âµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍÍÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ì¤ÐÂÎÄ´¤äÂÎ½Å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì®Çï¡¢·ì°µ¡¢ÂÎ²¹¤Ê¤É¤âµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ä»ØÎØ·¿¤Î¥¦¥¨¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¼«Ê¬¤ÇµÏ¿¤òÉÕ¤±¤ë°Ê³°¤Ë¤â·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÄê´üÅª¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï1¥«·î¤Ë1²ó¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥«·î¤Ë1²ó¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ôÃÍ¤¬´ð½àÃÍÆâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹àÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÉ¸½àÃÍ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤ì¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Ï¡ÖËÜÍè¤ÎÎÏ¡×¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¹Ô¤¦·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Î¿ôÃÍ¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ï´Îµ¡Ç½¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥¬¥ó¥Þ-GTP¤ä¡¢Ç¢»À¡¢ÃæÀ»éËÃ¡¢·ìÅü¤Ê¤É¤ÎÃÍ¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÃÍ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¼¤Ò¡ÖÁí¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡×¤Î¿ôÃÍ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Áí¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤ÈÂÎ¤Î·ì±ÕÃæ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ì±ÕÃæ¤Ë¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁíÎÌ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æù¤äµû¡¢ÂçÆ¦¡¢Íñ¤Ê¤É¡¢¿©ÉÊ¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¡¢´ÎÂ¡¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï·ì±Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤êÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤ÏÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ì±Õ¤Ï¼Ö¤Ç¤¤¤¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤ÎÀÇ½¤¬Íî¤Á¤ë¤È¼Ö¤¬ËÜÍè¤ÎÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ì±ÕÃæ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤âËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Áí¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÀÝ¼è¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÎÌ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢´ÎÂ¡¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¹çÀ®¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¶ÚÆù¡¢·ì±Õ¡¢¹ü¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Î±ÉÍÜÁÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Áí¥¿¥ó¥Ñ¥¯ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢ÈèÏ«²óÉü¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅ´¡×¤À¤±ÀÝ¤Ã¤Æ¤âÉÏ·ì¤Ï²þÁ±¤·¤Ê¤¤
Â¾¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë·ìÀ¶Å´¤ÎÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ì±ÕÃæ¤ÎÅ´Ê¬¤ÎÎÌ¤ÎÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢Å´Ê¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÉÏ·ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÏ·ì¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Ï¡¢Å´¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¹çÂÎ¤·¤¿Êª¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÃÍ¤ÏÁí¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÈÀµÈæÎã¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Î½÷À¤Ï¡¢Å´Ê¬¤ÎÂ¿¤¤¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å´¤À¤±ÀÝ¤Ã¤Æ¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¯Áê¼ê¡Ê¡á¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤Ïºî¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âÀÝ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÉÏ·ì¤Ï²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÏ·ìµ¤Ì£¤Î¿Í¤ÏÅ´¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤Ê¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¤ÏÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ´¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¡¢¡ÖÃùÂ¢Å´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â´¶¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥ó¤ÏºâÉÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡¢¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¤ÏÃù¶âÈ¢¡×¤È¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ê¥Á¥ó¤ÏÅ´¤ÎÃß¤¨¤ò¼¨¤¹Âç»ö¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹µ÷Î¥Áö¤ä¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¹âÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÁ°¤Ê¤É¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹àÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤ó¤Á¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÇÄ²¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë
Ä²¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÚÂæ¤È¤â¤Ê¤ëÂ¡´ï¤Ç¤¹¡£Ä²Æâ¤ÎºÙ¶Ý¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¶Ý¡ÊÁ±¶Ì¶Ý¡Ë¡¢°¤¤¶Ý¡Ê°¶Ì¶Ý¡Ë¡¢Ãæ´Ö¶Ý¡ÊÆüÏÂ¸«(¤Ò¤è¤ê¤ß)¶Ý¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¤¤¶Ý¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤ÈÄ²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë°¶Ì¶Ý¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄ²Æâ¤¬³èÀ²½¤·¤¹¤®¤Æ²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÄ²¤Îµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤âµÛ¼ý¤µ¤ì¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢ÈèÏ«¤«¤é¤Î²óÉü¤âÃÙ¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç³Ø¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢ÂçÊØ¤Î·Á¾õ¤ÇÄ²¤Î¾õÂÖ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊØ¤Î¾õÂÖ¤ò¼¡¤Î7ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢²ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿ÊØ
£É½ÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¾õ¤ÎÊØ
¤É½ÌÌ¤¬³ê¤é¤«¤ÊÊØ
¥È¾¸Ç·Á¤ÎÊØ
¦ÉÔÄê·Á¤ÎÆð¤é¤«¤¤ÊØ
§¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÊØ
¤³¤ì¤é¤ÎÃÊ³¬¤ÎÃæ¤Ç4ÈÖÌÜ¤¬ÍýÁÛÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ê¤é¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¤¦¤ó¤Á¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ²³è¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£Ä²¤ÏÌëÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë
»ä¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½¡¦Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÇÄ²Çî»Î¤È¤·¤ÆÃøÌ¾¤Ê¸Î¡¦Æ£ÅÄ¹É°ìÏºÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÄ²¤ò¼é¤ë·ò¹¯Ë¡10¥«¾ò¡×¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤·¤ÆÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¡¢¥ª¥á¥¬3·Ï¤ÎÌý¤ä¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿Á±¶Ì¶Ý¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥´Åü¤òÀÝ¤ë¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì£Á¹¤ä¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤È¤¤¤Ã¤¿Á±¶Ì¶Ý¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜÄ²¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤â¤È¤â¤È¤¢¤ëÁ±¶Ì¶Ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ³èÀ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¥ê¥´Åü¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¤Ã¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÄ²¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä²¤Î³èÆ°¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¾Ã²½µÛ¼ý¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢Ä²¤ÏÌëÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤Î¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤ÊÆüÃæ¤ÏÆ¯¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤ÊÌëÃæ¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ìë¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÊ¢´¬¤¤Ê¤É¤Ç¤ªÊ¢¤ò²¹¤á¡¢·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤ò½Û´Ä¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖÄ²³è¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä«µ¯¤¤¿¤é°ìÈÖ¤Ë¸ý¤ò¤¹¤¹¤°
2021Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤¬¡¢¡Ö¸ý¹ÐÆâ¤Î»õ¼þÉÂ¶Ý¤¬ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¤Ï»õ¹¤¤ÎÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÆü1000¡Á1500²¯¸Ä¤ÎºÙ¶Ý¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢°ß»À¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»¦¶Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÏÄ²¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤ÏÌÈ±Ö¤ÎÄã²¼¤ä¡¢·ì´ÉÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÁ´¿È¤Ë½ä¤êÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ò¤µ¯¤³¤¹Â¾¡¢¿´Â¡ÉÂ¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸ý¹ÐÆâ¤Ç»¦¶Ý¡¦¾ÃÆÇ¤ò¤·¤ÆÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ÉÂµ¤Í½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢1Æü24»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¸ý¹Ð´Ä¶¤¬ºÇ¤â°¤¤¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÄ«¡¢µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÏÂÃ±Õ¤Ë¤â»¦¶ÝÀ®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇºÙ¶Ý¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìë´Ö¤ÏÂÃ±Õ¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éÄ«µ¯¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»õ¤òËá¤¤¤ÆºÙ¶Ý¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£»õ¤ò¤è¤¯Ëá¤¯¿Í¤Ç1000¡Á2000²¯¸Ä¡¢¤¢¤Þ¤êËá¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç4000¡Á6000²¯¸Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉËá¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï1Ãû¸Ä¤â¤ÎºÙ¶Ý¤¬½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÙ¶Ý¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µ¯¤È´¤±¤Ë¿å¤ò°û¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤ò·Ú¤¯¤¹¤¹¤°¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãë¿©¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤Ç6¡Á7»þ´Ö¤°¤é¤¤´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¤¦¤¬¤¤¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ë¤È¡¢¤¦¤¬¤¤¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ÆÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊØ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Î¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¹»þ´Ö¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢»þ¡¹¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤òåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ê¤¹¤®¤¿¡¦¤Þ¤µ¤¢¤¡Ë
ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø
1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1991Ç¯3·î¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£Æ±Ç¯5·î¤è¤êÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô½õ¼ê¡¢1999Ç¯4·î¤è¤ê»°½ÅÂç³Ø¶µ°é³ØÉô½õ¶µ¼ø¡¢2011Ç¯4·î¤ËÆ±¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¡Ê±¿Æ°À¸Íý³Ø¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°²Ê³Ø¡¢¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡Ë¡£ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¾ðÊó¡¦²Ê³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉôÌçÄ¹¤ä¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2010Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÌó40Æü´ÖÂÓÆ±¤·¡¢¹âÃÏÂÐºö¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÎ¾¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï¡¢¶¥Êâ¤ä¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥êÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼êÃÄ¤ÎËÜÉôÌò°÷¡Ê¾ðÊó¡¦²Ê³ØÃ´Åö¡Ë¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î·ò¹¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¥¢¥Á¡¼¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÂÎ°é³ØÉô ¶µ¼ø ¿ùÅÄ ÀµÌÀ¡Ë