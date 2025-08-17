X（旧Twitter）で話題になっているのは、後輩猫（妹）が先輩犬（兄）を従えるように歩いている様子です。まるで師弟関係でも結んでいるような２匹のほほえましい光景は80万回を超えて表示され、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ごはんを食べに歩き始めた猫→となりを見てみると……】

信頼関係で結ばれた猫と犬

Xアカウント『@chimaki0328』に投稿されたのは、きりっとした表情の貫禄あるプラチナベンガルの後輩猫「うに」ちゃんが、同居犬かつ先輩のポメラニアン×マルチーズの「こめた」ちゃんを従えて、颯爽と歩いている姿です。

この日、飼い主さんが2匹のごはんを用意されたところ、妹のうにちゃんが兄のこめたちゃんをごはんの場所まで誘導するように歩きはじめたのだそうです。

2匹の姿はまるで、「飯だ。行くぞ」と声をかけたうにちゃんに対して、こめたちゃんが「応っっ」と答えているようだったといいます。

つい笑みがこぼれてしまうようなあたたかい2匹の関係性は、多くの人に癒しを届けることとなったのでした。

わちゃわちゃ楽しい日常

普段はとても仲良しなうにちゃんとこめたちゃんですが、たまには激しめのケンカをしてしまうこともあるのだとか。

うにちゃんの強烈な右ストレートの猫パンチが、こめたちゃんの右側の頬にクリーンヒットしてしまったものの、こめたちゃんのふわふわな毛並みがクッション代わりになって、あまり痛そうではなかったとのこと。

Xアカウント『@chimaki0328』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「2匹とも良い目をしていますねw」「うにちゃんもこめたちゃんも張り切っていてとてもかわいいですね！w」「まるで闘いに挑む直前のような面持ちをしていますねw」「職場の先輩後輩みたい！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

