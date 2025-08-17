◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦 日大三9―4高川学園（2025年8月16日 甲子園）

金属バットの甲高い打撃音が何度も響いた。1点を先制されても日大三に焦りはなかった。

初回先頭で松永海斗（3年）は敵失を誘った右翼線二塁打で一気に三塁まで進み、遊ゴロであっさりと同点の生還。「追いかける方が追われるよりも勢いよくいける」と胸を張った。打線を勢いづけ、5本の長短打を集めて一挙5得点。2回以降も攻撃の手を緩めず、計15安打で9点を奪って両チーム計25安打の乱打戦を制した。

今春の東京大会では打線が振るわず、3―4で東海大菅生に惜敗。それ以来、打ち負けない打力を身につけるため3時間ぶっ続けの特打を週2回導入するなど、ひたすらバットを振り込んだ。2回2死二、三塁から右前適時打を放つなど4打数3安打2打点の活躍だった「6番・捕手」の竹中秀明（3年）は「自分たちは、どのチームよりも（バットを）振ってきた自信がある」と言い切った。

前回優勝した11年は全6試合で2桁安打を記録。三木有造監督は「11年のチームと比べたら駄目。まだまだだが、そこに近づけるようにはなってきた」と成長を続ける打撃陣に目を細めた。19日の準々決勝は関東第一との15年ぶり東京対決。過去3度は全て敗れた西東京の雪辱のため“強打の日大三”が帰ってきた。（小林 伊織）