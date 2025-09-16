大阪王将の「冷凍餃子」が好調だ。主力商品の「羽根つき餃子」シリーズの売り上げは、2015年の約27億円から10年間で約183億円に成長。長年、冷凍餃子業界トップだった味の素（※）を抜き、23年以降はシェア1位となっている。なぜ後発の「大阪王将」がトップの座を奪取できたのか。大阪王将を運営するイートアンドホールディングスの仲田浩康社長に取材した――。（聞き手・文＝冷凍食品マイスター タケムラダイ）撮影＝プレジデン