¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£²£¶Àá¡¡µþÅÔ£±¡½£°Åìµþ£Ö¡Ê£±£¶Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤¬Åìµþ£Ö¤ò£±ÅÀº¹¤Ç²¼¤·¡¢£Ê£±ÄÌ»»£±£µ£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â£·»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¡£Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÆùÃÆÀï¤Î¿§¤¬Ç»¤¤»î¹çÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾Àï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£²£±Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¸¶ÂçÃÒ¤¬¥¯¥í¥¹¡££Í£ÆÊ¿¸ÍÂÀµ®¤¬¤½¤é¤¹¤È¡¢£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯ÅÙ¹â¤¯¹¶¼é¤òÈäÏª¡££¹£°Ê¬´Ö¤ò·ã¤·¤¯Àï¤¤È´¤¡¢ÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªËß¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÀèÁÄ¤ÎÎî¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÆÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤ë¡¢µþÅÔ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡Ö¸Þ»³Á÷¤ê²Ð¡×ÅöÆü¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢者µ®ºÛ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Þ»³¤ÎÁ÷¤ê²Ð¤Ë²¿¿Í¹Ô¤«¤ì¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤è¤ê¤â²æ¡¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¤Ø¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£Æü¤ÏÁ´°÷¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Èó¾ï¤ËÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢£µ·î£²£µÆü¤ËÇÔ¤ì¤¿¡Ê£°¡ü£±¡¢Ì£¥¹¥¿¡ËÁê¼ê¤Ø¤Î¡È¥¦¥Î¥¼¥íÊÖ¤·¡É¤Ë²ñ¿´¤ÎÉ½¾ð¡£¡ÖÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë£²²óÉé¤±¤ë¤È¾å°Ì¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤ËÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸À±¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢£´·î£²£¸Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»ÃÄê¤Î¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££´·î¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î£Ê£±¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤â¡ÖÌÀÆü¤«¤é£Ê¥ê¡¼¥°¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤È¡¢¸À¤¦¤Î¤Ï¾éÃÌ¤ÇºÇ½ªÀï¤Ç¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Âç»ö¡£°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤¿¡£