¡Ö¿ä¤·°¦¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤¤Î²½¿È¡¡¥Ê¥¹À½¥«¥¤¥ª¡¼¥¬ÀºÎîÇÏ¤¬24Ëü¤¤¤¤¤Í
¡¡¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÀèÁÄ¤ÎÎî¤¬¤¢¤ÎÀ¤¤È¤³¤ÎÀ¤¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëºÝ¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¶¡¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÀºÎîÇÏ¡×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏËèÇ¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀºÎîÇÏ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤è¤¦¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤¦¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¡Ö¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¡×¡£¥Ê¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤è¤¦¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤«¤éÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¾þ¤ë¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥±¥â¥ó¡É¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ê¥¹¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤ÎÆ¹ÂÎ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀºÎîÇÏºî¤ê¤ò2023Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£°ÊÍè¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤òÀ©ºî¤·¡¢º£Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤Ï¥Ê¥¹3ËÜ¤ò»ÈÍÑ¡£Æ¹ÂÎ1ËÜ¡¢¥Ò¥ì1ËÜ¡¢¤½¤ÎÂ¾1ËÜ¤ËÊ¬¤±¡¢¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥Õ¤äÊñÃú¤ò¶î»È¤·¤ÆºÙÉô¤òÄ¦¹ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÌÏÍÍ¤ÎºÙ¤«¤µ¤¬ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤Ç¡¢¤ª¤è¤½4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëºî¶È»þ´Ö¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÌÏÍÍºî¤ê¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ÎËö¤Ë´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·àÃæ¤Î»Ñ¤È±»Æó¤Ä¡£¥Ê¥¹¤Î¸÷Âô¤ä¿§Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌÏÍÍ¤ä¥Ò¥ì¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤Ï¡¢¡È³¤¤Î²½¿È¡É¤ÎÌ¾¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢24Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¤ªËß¤Ï±«¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤ÎÀºÎîÇÏ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê±«¤ÎÃæ¤Ç¤âÌµ»ö¤Ë¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤é¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤¿¤á¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤ËÈ¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤ÎÎÉ¤µ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤ÏÊÌ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤µ¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Í¥¿¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¼¡²ó¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤ÎÃæ¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬Ìµ»ö¤Ëµ¢´Ô½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¤¥ª¡¼¥¬¤ò¼êÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿#¤ªËß#ÀºÎîÇÏ#¥Ý¥±¥â¥ó#¥«¥¤¥ª¡¼¥¬ pic.twitter.com/eCTmpOErgV
— ¤è¤¦ (@Kyogre_you) August 10, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤è¤¦¤µ¤ó¡Ê@Kyogre_you¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025081602.html