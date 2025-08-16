¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¼ÒÍÑ¼Ö¡É¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Î¡Ø2025Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï34.5¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áø¶ø¤·¤¿¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ï¡¢¡Ö¸åÊý¤«¤é·ã¤·¤¯ÀÜ¶á¤µ¤ì¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î84.3¡ó¡£¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê28.8¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¡¢¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥ì¥³¡Ë¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢´í¸±¤Ê¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡Åß¤Î¹ñÆ»¤ÇÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹
¡¡º´Æ£æÆÂÀ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¡È¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡É¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÆ±Î½¤ò±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¡¢1¿Í¤Ç¹ñÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆ»Ï©¤Ï¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¡¢Àã¤¬¥Á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤Ø¡¢¸åÊý¤«¤éÆÍÁ³¡¢°ÛÍÍ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¯¤ë¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ó¡¼¥à¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¡¢¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Î»ë³¦¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¡ÈµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤ÆÆ»¤ò¾ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤¿ÅÓÃ¼¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤È¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¨¡© ¤³¤ì¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡¡´°Á´¤Ë¡È¤¢¤ª¤ê¥â¡¼¥É¡É¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÍÌÜ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë±¿Å¾¼ê¡Ä
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁë¥¬¥é¥¹¤òÃ¡¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½Ð¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª¡×
¡¡ÅÜÌÄ¤êÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ÖÂÎ¤ò½³¤ëÆß¤¤²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡ÖÉÝ¤¯¤ÆÁë¤â¥É¥¢¤â³«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡È110ÈÖ¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌÊó¤«¤é7Ê¬¸å¡¢·Ù»¡¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë±¿Å¾¼ê¤Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£¤·¤«¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï´é¤â¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥ì¥³¤Î±ÇÁü¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö·Ù»¡¤«¤é¡¢¡ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÄÌÊó¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â2·ï¤¢¤ë¾ï½¬ÈÈ¡É¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï·úÀß¶È¤Î¼ÒÍÑ¼Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£²ñ¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¼ÒÄ¹Ì¾µÁ¤Ç¼ÕºáÊ¸¤È½¤ÍýÈñ¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ÎÄó¼¨¤¬ÆÏ¤¡¢±¿Å¾¼ê¤ÏÄ¨²ü²ò¸Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Úµò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤ò¼é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Ç¤Ï¼Ö¤Ë¡¢¡ÈÏ¿²èÃæ¡¦¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¸·¶Ø¡É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¶²ÉÝ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¢¡»³Æ»¤ÇÇ÷¤ë¡ÈÌÔ½Ã¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö
¡¡»³Æ»¤ò1¿Í¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶ÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¡£ÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Î¤¯¤Í¤¯¤ÍÆ»¤Ç¡¢¸òÄÌÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Õ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ò¤Î¤¾¤¯¤ÈÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¡£¸åÊý¤Î¼Ö¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¼Ö´Ö¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¡¢¤È¤¤É¤¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÈÁá¤¯¹Ô¤±¡É¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»³Æ»¤Ç¤ÎÄÉ¤¤±Û¤·¤Ï´í¸±¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤Î¼Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È³ÍÊª¤òÁÀ¤¦ÌÔ½Ã¡É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤ÈÅÜ¤ê¤¬Æ±»þ¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¥É¥é¥ì¥³¤¬¤¢¤ë¡¢¾Úµò¤Ï»Ä¤»¤ë¡×¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¢¡ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬Æ³¤¤¤¿ÌÈµöÄä»ß
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢Æ»±è¤¤¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¥¦¥£¥ó¥«¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¸åÂ³¼Ö¤ÏÀª¤¤¤è¤¯ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀÅ¤±¤µ¤¬Ìá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤°¤Ë¡È110ÈÖÄÌÊó¡É¡£
¡Ö¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥ì¥³¤Î±ÇÁü¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢·Ù»¡½ð¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢
¡Ö¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÇÁü¤«¤é¤â°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÌÈµöÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶²ÉÝ¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾Úµò¤ò»Ä¤·ÎäÀÅ¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÀ©ºÛ¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Îµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü°Ê¹ß¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¡È¥É¥é¥ì¥³¤Î½ÅÍ×À¡É¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿chimi86¡ä
¡Úchimi86¡Û
2016Ç¯¤è¤ê¥é¥¤¥¿¡¼³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¤Æ½ñÀÒ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤â·Ð¸³¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢ÉñÂæ´Õ¾Þ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¥«¥Õ¥§¡£
