素敵なお店でプレゼントを選ぼうとしていただけなのに、店員の言葉がトラウマに――。投稿を寄せた静岡県の30代女性が、高級ルームウェア店で店員に言われた一言を振り返った。当時女性は22歳だった。「職業柄、化粧っ気もなく、しかし○○○○（※伏せ字は編集部）の可愛いルームウェアに憧れるごく普通の女の子だったつもりです」「とはいっても、私の身長は女性平均を大きく上回る174センチ。（中略）ほとんどの服屋さんはサイ