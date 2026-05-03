ゴールデンウィーク限定！ 過去に大反響を呼んだ記事を特別セレクション。人生を左右する「小さな発見」がここにあるかもしれません。＊＊＊ときにはケンカの原因になってしまうこともある個々の性格だが、ときにはそれに助けられることもあるかもしれない。今回は、そんなことを考えさせられる体験をしたという植村梨花さん（仮名・当時28歳）に話を聞いた。自他ともに認める大雑把な性格の梨花さんは、結婚してし