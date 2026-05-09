多少強引でも、恋焦がれている女性となんとか近づきたい…。片思い中の男性は、そんな衝動に駆られることが多々あるようです。とはいえ、身勝手なアプローチは「ストーカー同然」と思われてしまう危険性もあるため、注意が必要でしょう。そこで今回は、10代から30代の独身女性181名に聞いたアンケートを参考に、「『ストーカーみたい！』と警戒される、片思い男性の暴走９パターン」をご紹介します。【１】約束していないのに「今