濱矢廣大は2020年限りでDeNAを戦力外となり“ジャーニーマン”に楽天とDeNAでプレーした濱矢廣大投手は、2021年からメキシコ、イタリア、ドバイ、豪州と渡り歩き、今年2月に豪州永住権を取得した。海外を渡り歩く中で、イタリア野球では非常に稀な給料未払いに遭うトラブルも。SNSで自らを売り込みチーム探しを行うなど、NPB時代からは想像もつかないような日々を過ごしてきた。2020年限りでDeNAを戦力外となり、BCリーグ・茨