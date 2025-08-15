¡Úµð¿Í¡Ûºå¿À¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¡¡ÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡õÃæ»³ÎéÅÔ¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤ÇÆ±ÅÀ¤Ø¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 6-5 ºå¿À(15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ïºå¿À¤È¤Î3Ï¢Àï½éÀï¤Ë·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¡£½øÈ×¤Ë4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤â¡¢ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤Î¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¡¢¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»³粼Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó¡£Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤È¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¤µð¿ÍÂÇÀþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ¤¹¤ëºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¤Ë5²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«1°ÂÂÇ¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤éÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°ìÊÑ¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ëºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤Ó2ÅÀº¹¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¡¢ºÆ¤Óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿¶¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ºå¿À¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÀèÆ¬¡¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¡£¤³¤³¤ÇÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ»³Áª¼ê¤Ï2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢4µåÌÜ¤ò¤È¤é¤¨¡¢ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£9²óÉ½¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢µð¿Í¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ÇÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤ËÅþÃ£¡£NPB»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë348»î¹ç¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£