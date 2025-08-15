米スポーツサイトのアスレチックは１４日（日本時間１５日）に「ディバースとの契約が終わった今、そのお金はどこへ行くのか？」という見出しで、資金の再投資が可能になったレッドソックスの今後を検証した。

生え抜きのラファエル・ディバース内野手（２８）をジャイアンツへ電撃トレードし、「レッドソックスは８年間で２億３２００万ドル（約３４２億円）を節約した。１か月半後、レッドソックスはアンソニーと８年１億３０００万ドル（約１９２億円）で契約した」と前置きすると、皮肉を込めてこう続けた。

「ディバースをトレードで出して以来、好調を維持している。プレーオフ進出圏内まで勝ち進み、もしその地位を維持できれば、２１年以来のポストシーズン進出となる」

その上で「この勢いを維持するために、ディバースのトレードで残った資金と、それ以上の資金をどこにつぎ込む必要があるのか？」と投げ掛けた。

「迫り来る選択」として挙げたのが、今オフＦＡになるビューラー、ジオリト、ヘンドリックスの３投手だが、同サイトは「ジオリトに関しては複雑な状況だ。レッドソックスは来季１４００万ドル（約２０億６０００万円）の球団オプションを保有しており、間違いなく行使される。だが、ジオリト（の投球回数）が１４０回に到達すれば、１９００万ドル（約２８億円）の相互オプションになる」ため、ＦＡになる可能性があるという。現在の投球回数は１００回１／３だ。

最も大きな決断となりそうなのは、３年１億２０００万ドル（約１７７億円）で契約したブレグマンだ。ブレグマンは今オフ、来オフに契約を解除出来るオプションを保有。同サイトは「選手が切望するような長期的なコミットメントを求める可能性もある」と指摘するが、仮にＦＡになったとしても、「レッドソックスはＦＡ市場でトップクラスの選手を探す余裕が十分にある。最も適任なのはブレグマンだろう」とまとめた。