韓国とベトナムが防衛産業・造船部門で接近している。韓国・ベトナム首脳会談を契機に韓国が包括的戦略パートナー関係のベトナムに武器輸出を始めたほか、ベトナムの要請で造船・物流協力も強化される見込みだ。

防衛産業業界によると、ハンファエアロスペースは先月末、政府間取引（Ｇ２Ｇ）でベトナムとＫ９自走砲を２５門以上輸出する契約（約３５００億ウォン、約３７０億円）を締結した。韓国がベトナムに武器を輸出したのは今回が初めて。ベトナムは世界で１１番目にＫ９自走砲を購入した国となった。

李在明（イ・ジェミョン）大統領とベトナムのトー・ラム共産党書記長は１１日、竜山（ヨンサン）大統領室で首脳会談を行った。両国首脳は２００８年以降中断している韓国・ベトナム防衛産業・軍需共同委員会（次官級協議体）を１７年ぶりに再稼働することで合意した。防衛産業・軍需委員会は武器体系計量、軍事装備導入などを具体的に議論する席であるため、韓国の武器輸出が活発になるという見方が出ている。

防衛事業庁は昨年１２月の報告書『海外国防調達市場ガイドブック−ベトナム編』で、２０３３年まで有望なベトナム輸出品目と予想輸出量に言及した。▼Ｋ９自走砲１０８門（５億ドル、約７４０億円）▼中距離地対空ミサイル（天弓２）６基（２億６００万ドル）▼装甲車・戦車用照準器１１０台（３２９２万ドル）▼レーザー認識武器体系２１８個（２６０８万ドル）など。ミグ２１など旧型戦闘機の入れ替え（４億６０８４万ドル）、護衛艦の改良（２億６６００万ドル）なども韓国が参加できる分野に挙げた。

軍の現代化を推進するベトナムとしては性能が検証された韓国の武器体系に関心が多い。中国の南シナ海軍事化戦略による領有権紛争状況への対応が必要だ。大慶大のキム・ギウォン軍事学科教授は「南シナ海領有権葛藤を対応した高速艇、小型潜水艦などの需要があり、韓国の海洋防衛産業部門の輸出機会も開かれるだろう」とし「一党制国家のベトナムは政治的に不安定な他国のように武器発注を突然取り消す可能性も低い」と説明した。

造船協力にも弾みがついた。ＨＤ現代造船部門の中間持ち株会社ＨＤ韓国造船海洋は１２日、ベトナム海洋公社（ＶＩＭＣ）と包括的造船協力に関する業務協約を締結した。ＨＤ現代尾浦造船の子会社「ＨＤ現代ベトナム造船（ＨＶＳ）」の年間建造量を１５隻から２０３０年までに２３隻まで増やす計画だ。ＨＤ現代ベトナム造船はＨＤ現代尾浦造船が１９９６年にベトナム国営造船会社ビナシン（現在ＳＢＩＣ）との合弁会社としてベトナム中南部カインホア省に設立したバルク船・コンテナ船専門造船所。

これはベトナムの積極的な要請と無関係でない。トー・ラム書記長は１２日にＨＤ韓国造船海洋などの国内企業と面談したのに続き、１３日には国内初の完全自動化ターミナルの釜山新港７埠頭（動員グローバルターミナル釜山・ＤＧＴ）を訪問した。ベトナム現地メディアによると、トー・ラム書記長は「貨物運送を越えて包括的な物流生態系を構築しようとする韓国の努力に深い印象を受けた。ベトナム人の港湾運営専門家を育成してほしい」と韓国側に要請した。貿易依存度が高いベトナムはホーチミン市を中心に東南アジア物流ハブに飛躍するため港湾・空港などインフラ投資を拡大している。

ベトナムは１９９０年代末から海洋経済発展戦略を通じて造船業を優先育成産業に選定したが、２００８年のグローバル金融危機以降、国営造船所が破産するなど困難があった。しかし２０２１年に造船業を国家戦略産業として明示し、２０４０年までのグローバル市場シェア１％達成（２０２４年基準０．６１％）を目標にしている。そのためには現在バルク船、小型コンテナ船中心の船種から大型液化天然ガス（ＬＮＧ）運搬船など高付加価値船種に移らなければならず、東南アジア物流ハブに飛躍するためにはスマート港湾などインフラも構築する必要があり、韓国の技術力が必要だ。

韓国輸出入銀行のヤン・ジョンソ研究員は「韓国造船・物流企業のベトナム進出は低賃金雇用を通じたコスト削減、東南アジアでの橋頭堡確保などの効果がある」とし「国内造船企業としては技術優位を生かしてベトナム政府から十分なインセンティブを受ける必要がある」と提言した。