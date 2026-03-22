2026年3月20日、韓国・MBCは「アラブ首長国連邦（UAE）が韓国に2400万バレルの原油を提供するとしたことは非常に異例の優待措置だと日本メディアが報じた」と伝えた。ホルムズ海峡が事実上封鎖され各国が原油の確保に動いているなか、韓国は優先供給を確保した。日本メディアは「韓国がミサイル防衛システムを供給していることが決定的な要因になったとみられる」と伝えているという。また、韓国がUAEに提供した国産の地対空迎撃シ