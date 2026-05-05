ホルムズ海峡で発生した韓国の貨物船の火災に関連し、米国のドナルド・トランプ大統領が「イランによる攻撃」と主張したが、韓国青瓦台（チョンワデ、大統領府）は「被弾と断定することはできない」と明らかにした。青瓦台高位関係者は5日、「韓国貨物船の火災原因はまだ確認されていない」とし、「現時点では被弾と断定できない状態だ」と説明した。4日、ホルムズ海峡の内側にあるアラブ首長国連邦（UAE）近海に停泊中だった貨物